Назван самый подорожавший в октябре в мире товар

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Самым подорожавшим товаром в мире в октябре стал кобальт, а самым подешевевшим - апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.

Так, стоимость кобальта, который широко применяется для изготовления стали и электрических аккумуляторов, в середине осени увеличилась на 28,5% в месячном выражении. Среди металлов также значительно прибавили в цене палладий - на 15,8% и литий - на 9,5%.

Сильнее всего среди сельскохозяйственной продукции в прошлом месяце подорожали соя - на 8,2%, кофе сорта робуста - на 7,3% и кофе сорта арабика - на 3,8%.

Наиболее заметно среди энергетических товаров прибавил в цене природный газ в США - сразу 19,4%. В тройку также вошли дизельное топливо, стоимость которого увеличилась на лондонской бирже на 7,6%, и топочный мазут с ростом на 6,9%.