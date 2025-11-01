Рейтинг@Mail.ru
Назван самый подорожавший в октябре в мире товар - РИА Новости, 01.11.2025
06:04 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/tovar-2052239205.html
Назван самый подорожавший в октябре в мире товар
Самым подорожавшим товаром в мире в октябре стал кобальт, а самым подешевевшим - апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T06:04:00+03:00
2025-11-01T06:04:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001658781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_712a77d8b229da4323eccb8241852517.jpg
2025
экономика, сша
Экономика, США
Назван самый подорожавший в октябре в мире товар

Кобальт в октябре стал самым подорожавшим в мире товаром

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Самым подорожавшим товаром в мире в октябре стал кобальт, а самым подешевевшим - апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.
Так, стоимость кобальта, который широко применяется для изготовления стали и электрических аккумуляторов, в середине осени увеличилась на 28,5% в месячном выражении. Среди металлов также значительно прибавили в цене палладий - на 15,8% и литий - на 9,5%.
Сильнее всего среди сельскохозяйственной продукции в прошлом месяце подорожали соя - на 8,2%, кофе сорта робуста - на 7,3% и кофе сорта арабика - на 3,8%.
Наиболее заметно среди энергетических товаров прибавил в цене природный газ в США - сразу 19,4%. В тройку также вошли дизельное топливо, стоимость которого увеличилась на лондонской бирже на 7,6%, и топочный мазут с ростом на 6,9%.
В то же время самым подешевевшим в мире товаром в октябре стал апельсиновый сок - цены на него рухнули на 23,3% в месячном выражении. Значительно просела стоимость свинины (-18%), а также неодима (на 13,4%).
Российские рубли и американские доллары - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Рубль в октябре вошел в число самых подорожавших к доллару валют
