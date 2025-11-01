Поставками Украине Tomahawk мира не добиться, заявила Захарова

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Поставки оружия на Украину очевидно не приближают урегулирование конфликта и выполнение предвыборных обещаний нынешнего руководства США, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очевидно, это доказано и нынешней ситуацией, и предыдущими годами, что милитаризацией и поставками вооружения, особенно террористическому режиму, никакого урегулирования не видать никому. И уж тем более не видать выполнения предвыборных обещаний, которые давала администрация, сейчас находящаяся у власти", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о якобы одобрении Пентагоном поставок Tomahawk на Украину.
Телеканал CNN со ссылкой на источники в США и Европе в пятницу сообщил, что Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, так как в военном ведомстве сочли, что это не нанесёт ущерба американским запасам вооружений. По данным CNN, окончательное политическое решение по вопросу передачи ракет теперь остаётся за президентом США.