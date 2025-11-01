Рейтинг@Mail.ru
Поставками Украине Tomahawk мира не добиться, заявила Захарова - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 01.11.2025 (обновлено: 18:45 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/tomahawk-2052395782.html
Поставками Украине Tomahawk мира не добиться, заявила Захарова
Поставками Украине Tomahawk мира не добиться, заявила Захарова - РИА Новости, 01.11.2025
Поставками Украине Tomahawk мира не добиться, заявила Захарова
Поставки оружия на Украину очевидно не приближают урегулирование конфликта и выполнение предвыборных обещаний нынешнего руководства США, считает официальный... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T18:32:00+03:00
2025-11-01T18:45:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
мария захарова
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_23d89e89263a125486c61419dc231168.jpg
https://ria.ru/20251031/cnn-2052201700.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, мария захарова, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Россия, Мария Захарова, Министерство обороны США
Поставками Украине Tomahawk мира не добиться, заявила Захарова

Захарова прокомментировала сообщения об одобрении Пентагоном поставок Tomahawk

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Поставки оружия на Украину очевидно не приближают урегулирование конфликта и выполнение предвыборных обещаний нынешнего руководства США, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Очевидно, это доказано и нынешней ситуацией, и предыдущими годами, что милитаризацией и поставками вооружения, особенно террористическому режиму, никакого урегулирования не видать никому. И уж тем более не видать выполнения предвыборных обещаний, которые давала администрация, сейчас находящаяся у власти", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о якобы одобрении Пентагоном поставок Tomahawk на Украину.
Телеканал CNN со ссылкой на источники в США и Европе в пятницу сообщил, что Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, так как в военном ведомстве сочли, что это не нанесёт ущерба американским запасам вооружений. По данным CNN, окончательное политическое решение по вопросу передачи ракет теперь остаётся за президентом США.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
CNN: Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Киеву "Томагавков"
Вчера, 20:23
 
В миреУкраинаСШАРоссияМария ЗахароваМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала