Канал "ВЧК-ОГПУ"*, признанный в РФ иноагентом, стал недоступен в Telegram, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2025
Канал-иноагент "ВЧК-ОГПУ"* недоступен в Telegram
Telegram забанил канал-иноагент "ВЧК-ОГПУ" за доксинг и вымогательство
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Канал "ВЧК-ОГПУ"*, признанный в РФ иноагентом, стал недоступен в Telegram, передаёт корреспондент РИА Новости.
При попытке зайти на канал появляется сообщение "Этот канал заблокирован за доксинг и вымогательство".
Доксинг - публикация персональных данных или конфиденциальной информации, либо угроза такой публикацией.
В июле 2024 года Минюст включил Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ"*, на который подписаны более миллиона читателей, в список иноагентов.