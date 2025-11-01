Рейтинг@Mail.ru
07:42 01.11.2025
Канал "ВЧК-ОГПУ"*, признанный в РФ иноагентом, стал недоступен в Telegram, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2025
Канал-иноагент "ВЧК-ОГПУ"* недоступен в Telegram

Telegram забанил канал-иноагент "ВЧК-ОГПУ" за доксинг и вымогательство

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Канал "ВЧК-ОГПУ"*, признанный в РФ иноагентом, стал недоступен в Telegram, передаёт корреспондент РИА Новости.
При попытке зайти на канал появляется сообщение "Этот канал заблокирован за доксинг и вымогательство".
Доксинг - публикация персональных данных или конфиденциальной информации, либо угроза такой публикацией.
В июле 2024 года Минюст включил Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ"*, на который подписаны более миллиона читателей, в список иноагентов.
* признан иноагентом
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
