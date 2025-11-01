СМИ: россиянка уехала в Таиланд и пропала при загадочных обстоятельствах

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Таиланде уже более двух недель ищут российскую туристку с биполярным расстройством личности, пишет Telegram-канал Mash.
"Российскую туристку с биполярным расстройством личности, пропавшую в Таиланде, не могут найти больше двух недель", — говорится в сообщении.
По информации источника, 30-летняя москвичка по имени Мария могла попасть в рабство. Отмечается, что накануне она в спешке съехала из квартиры, оставив там свои вещи, изрезанные банковские карты и неоплаченные счета. Позже Мария забронировала номер в отеле Homa на Пхукете.
По данным Mash, Мария приехала в Таиланд учиться по студенческой визе и жила в кондо City Phuket.
Владелец языковой школы Алексей рассказал, что девушку видели за два дня до исчезновения. Она была ответственной ученицей, поэтому преподаватели сразу начали беспокоиться и пытаться выяснить, где она может находиться. Вскоре они стали получать угрозы, в которых их пытались удержать от участия в поисках россиянки.
Отмечается, что родственники и близки Марии не обратились ни в полицию, ни к волонтерам. Сейчас им поступают письма от мошенников с требованием перевести деньги.
Ранее сообщалось, что 34-летняя российская гражданка Эрика Владыко из Владивостока, находившаяся длительное время на таиландском острове Самуи вместе с дочерью, приехала в Бангкок и пропала в столице Таиланда в ночь на 13 сентября. Позже волонтеры, занимавшиеся ее поисками, сообщили РИА Новости, что девушка найдена живой и здоровой. По информации русскоязычных социальных сетей в Таиланде, ребенок находился в одном из детских домов Бангкока до прибытия бабушки, матери пропавшей россиянки. Спустя несколько дней после установления контакта с посольством и родными, Владыко снова перестала выходить на связь. После этого мать Владыко вместе с внучкой вернулись на родину.
За нарушение визового режима россиянке грозит денежный штраф и депортация на родину. За оказание физического сопротивления полицейским при аресте ей может грозить до двух лет тюремного заключения и/или штраф в размере 4 тысяч таиландских бат (122 доллара). По таиландскому законодательству в случае, если россиянку приговорят к тюремному заключению, депортация может состояться только по отбытии срока заключения или после освобождения по амнистии.
