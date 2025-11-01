СМИ: россиянка уехала в Таиланд и пропала при загадочных обстоятельствах

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Таиланде уже более двух недель ищут российскую туристку с биполярным расстройством личности, пишет В Таиланде уже более двух недель ищут российскую туристку с биполярным расстройством личности, пишет Telegram-канал Mash.

"Российскую туристку с биполярным расстройством личности, пропавшую в Таиланде , не могут найти больше двух недель", — говорится в сообщении.

По информации источника, 30-летняя москвичка по имени Мария могла попасть в рабство. Отмечается, что накануне она в спешке съехала из квартиры, оставив там свои вещи, изрезанные банковские карты и неоплаченные счета. Позже Мария забронировала номер в отеле Homa на Пхукете

По данным Mash, Мария приехала в Таиланд учиться по студенческой визе и жила в кондо City Phuket.

Владелец языковой школы Алексей рассказал, что девушку видели за два дня до исчезновения. Она была ответственной ученицей, поэтому преподаватели сразу начали беспокоиться и пытаться выяснить, где она может находиться. Вскоре они стали получать угрозы, в которых их пытались удержать от участия в поисках россиянки.

Отмечается, что родственники и близки Марии не обратились ни в полицию, ни к волонтерам. Сейчас им поступают письма от мошенников с требованием перевести деньги.

Ранее сообщалось, что 34-летняя российская гражданка Эрика Владыко из Владивостока , находившаяся длительное время на таиландском острове Самуи вместе с дочерью, приехала в Бангкок и пропала в столице Таиланда в ночь на 13 сентября. Позже волонтеры, занимавшиеся ее поисками, сообщили РИА Новости, что девушка найдена живой и здоровой. По информации русскоязычных социальных сетей в Таиланде, ребенок находился в одном из детских домов Бангкока до прибытия бабушки, матери пропавшей россиянки. Спустя несколько дней после установления контакта с посольством и родными, Владыко снова перестала выходить на связь. После этого мать Владыко вместе с внучкой вернулись на родину.