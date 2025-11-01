Рейтинг@Mail.ru
Замминистра молодежной политики Тульской области уйдет на СВО - РИА Новости, 01.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:17 01.11.2025
Замминистра молодежной политики Тульской области уйдет на СВО
Замминистра молодежной политики Тульской области уйдет на СВО
Заместитель министра молодежной политики Тульской области Сергей Асташкин подписал контракт с Минобороны России для участия в специальной военной операции... РИА Новости, 01.11.2025
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
тульская область
тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Замминистра молодежной политики Тульской области уйдет на СВО

Замминистра молодежной политики Тульской области Асташкин уйдет на СВО

© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ Первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев
Первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
Первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
ТУЛА, 1 ноя - РИА Новости. Заместитель министра молодежной политики Тульской области Сергей Асташкин подписал контракт с Минобороны России для участия в специальной военной операции (СВО), сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
"Сергей Асташкин, заместитель министра молодежной политики, принял решение подписать контракт с министерством обороны России. В ближайшее время он отправится в зону проведения спецоперации", - говорится в сообщении.
Миляев подчеркнул, что решение Асташкина — выбор настоящего мужчины. Глава региона пожелал ему успехов, силы духа и выдержки.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Депутат Сахалинской областной думы ушел добровольцем на СВО
21 марта, 06:52
 
Специальная военная операция на УкраинеТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
