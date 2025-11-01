https://ria.ru/20251101/svo-2052404721.html
Замминистра молодежной политики Тульской области уйдет на СВО
Замминистра молодежной политики Тульской области уйдет на СВО - РИА Новости, 01.11.2025
Замминистра молодежной политики Тульской области уйдет на СВО
Заместитель министра молодежной политики Тульской области Сергей Асташкин подписал контракт с Минобороны России для участия в специальной военной операции... РИА Новости, 01.11.2025
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
тульская область
Замминистра молодежной политики Тульской области уйдет на СВО
