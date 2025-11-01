https://ria.ru/20251101/svo-2052290424.html
Группировка войск "Днепр" уничтожила более 60 боевиков ВСУ за сутки
Группировка войск "Днепр" уничтожила более 60 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.11.2025
Группировка войск "Днепр" уничтожила более 60 боевиков ВСУ за сутки
Российская группировка войск "Днепр" уничтожила более 60 украинских военнослужащих и четыре станции РЭБ за сутки, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2025
