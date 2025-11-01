Рейтинг@Mail.ru
Группировка войск "Днепр" уничтожила более 60 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 01.11.2025
Группировка войск "Днепр" уничтожила более 60 боевиков ВСУ за сутки
Группировка войск "Днепр" уничтожила более 60 боевиков ВСУ за сутки
Российская группировка войск "Днепр" уничтожила более 60 украинских военнослужащих и четыре станции РЭБ за сутки, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" уничтожила более 60 украинских военнослужащих и четыре станции РЭБ за сутки, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Приморское, Степногорск Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области", - говорится в сообщении МО РФ.
В ведомстве уточнили, что уничтожены более 60 военнослужащих, 12 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
А теперь спасайтесь сами: Зеленский бросил украинцев на произвол судьбы
