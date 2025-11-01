Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 225 военных ВСУ - РИА Новости, 01.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 01.11.2025 (обновлено: 12:50 01.11.2025)
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 225 военных ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 225 военных ВСУ

МО РФ: подразделения "Южной" группировки уничтожили до 225 военных ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 225 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер VAB производства Франции и бронеавтомобиль HMMWV производства США в Донецкой Народной Республике, сообщило в субботу журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Веролюбовка, Дроновка, Звановка, Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, бронетранспортер VAB производства Франции, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Ведет к войне". В Европе придумали план против Украины
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
