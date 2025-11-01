Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 225 военных ВСУ

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 225 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер VAB производства Франции и бронеавтомобиль HMMWV производства США в Донецкой Народной Республике, сообщило в субботу журналистам Минобороны РФ.