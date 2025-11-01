https://ria.ru/20251101/svo-2052289672.html
Российские военные уничтожили безэкипажный катер в Черном море
Российские военные уничтожили безэкипажный катер в Черном море - РИА Новости, 01.11.2025
Российские военные уничтожили безэкипажный катер в Черном море
Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер, сообщило в субботу Минобороны России. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T12:47:00+03:00
2025-11-01T12:47:00+03:00
2025-11-01T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949734234_51:0:968:516_1920x0_80_0_0_382d2ce14557859c2ddba444ed216e18.jpg
https://ria.ru/20251101/ukraina-2051830535.html
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949734234_165:0:853:516_1920x0_80_0_0_73e3bb62735b7a9fcd8ee6c70715ae26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили безэкипажный катер в Черном море
МО РФ: российские военные уничтожили безэкипажный катер в Черном море