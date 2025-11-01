Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили украинский десант при высадке около Красноармейска - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 01.11.2025 (обновлено: 14:17 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/svo-2052288454.html
ВС России уничтожили украинский десант при высадке около Красноармейска
ВС России уничтожили украинский десант при высадке около Красноармейска - РИА Новости, 01.11.2025
ВС России уничтожили украинский десант при высадке около Красноармейска
Подразделения группировки "Центр" уничтожили украинский десант при попытке высадиться у Красноармейска в ДНР, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T12:42:00+03:00
2025-11-01T14:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052288185_24:24:1056:605_1920x0_80_0_0_7fadf02e23d98fd874bb05df65fe32bf.jpg
https://ria.ru/20251030/vsu-2051950955.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052288185_64:0:1139:806_1920x0_80_0_0_1b1b129a2c6f230560f84369da29917c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины
ВС России уничтожили украинский десант при высадке около Красноармейска

ВС России сорвали высадку украинского десанта с вертолета около Красноармейска

© Кадр видео из соцсетейПроведенная ГУР Украины высадка десанта к северу от Красноармейска
Проведенная ГУР Украины высадка десанта к северу от Красноармейска - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Кадр видео из соцсетей
Проведенная ГУР Украины высадка десанта к северу от Красноармейска
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" уничтожили украинский десант при попытке высадиться у Красноармейска в ДНР, говорится в сводке Минобороны.
"Пресечена высадка с вертолета группы Сил специальных операций ГУР (Минобороны Украины. — Прим. ред.) в районе около одного километра северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены", — заявили в ведомстве.
Красноармейск (Покровск): ключевые характеристикиКрасноармейск (Покровск): ключевые характеристики
Инфографика
Российские бойцы продолжают ликвидацию украинских боевиков в районе ж/д вокзала в самом Красноармейске, а также завершают зачистку населенных пунктов Гнатовка и Рог.
Кроме того, армия сорвала семь атак групп ВСУ, пытавшихся выйти из окружения со стороны Гришино.

Гришино расположено в нескольких километрах к северо-западу от Красноармейска. В районе этого города и соседнего Димитрова окружили около 5,5 тысячи украинских военных.

Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Серьезный удар". Европа выступила с предупреждением о Красноармейске
30 октября, 19:52
Отмечается, что российские войска продолжают сжимать ВСУ в кольцо окружения с востока, расширив зону контроля в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров.
Всего за прошедшие сутки противник потерял на этом участке фронта до 190 военных, боевую бронированную машину, пять пикапов, два миномета и орудие полевой артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала