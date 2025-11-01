Проведенная ГУР Украины высадка десанта к северу от Красноармейска

ВС России уничтожили украинский десант при высадке около Красноармейска

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" уничтожили украинский десант при попытке высадиться у Красноармейска в ДНР, говорится в Подразделения группировки "Центр" уничтожили украинский десант при попытке высадиться у Красноармейска в ДНР, говорится в сводке Минобороны.

"Пресечена высадка с вертолета группы Сил специальных операций ГУР ( Минобороны Украины . — Прим. ред.) в районе около одного километра северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск . Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены", — заявили в ведомстве.

Российские бойцы продолжают ликвидацию украинских боевиков в районе ж/д вокзала в самом Красноармейске, а также завершают зачистку населенных пунктов Гнатовка и Рог.

Кроме того, армия сорвала семь атак групп ВСУ , пытавшихся выйти из окружения со стороны Гришино.

Гришино расположено в нескольких километрах к северо-западу от Красноармейска. В районе этого города и соседнего Димитрова окружили около 5,5 тысячи украинских военных.

Отмечается, что российские войска продолжают сжимать ВСУ в кольцо окружения с востока, расширив зону контроля в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров.