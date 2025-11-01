ВС России уничтожили украинский десант при высадке около Красноармейска

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" уничтожили украинский десант при попытке высадиться у Красноармейска в ДНР, говорится в сводке Минобороны.
"Пресечена высадка с вертолета группы Сил специальных операций ГУР (Минобороны Украины. — Прим. ред.) в районе около одного километра северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены", — заявили в ведомстве.
Российские бойцы продолжают ликвидацию украинских боевиков в районе ж/д вокзала в самом Красноармейске, а также завершают зачистку населенных пунктов Гнатовка и Рог.
Кроме того, армия сорвала семь атак групп ВСУ, пытавшихся выйти из окружения со стороны Гришино.
Гришино расположено в нескольких километрах к северо-западу от Красноармейска. В районе этого города и соседнего Димитрова окружили около 5,5 тысячи украинских военных.
Отмечается, что российские войска продолжают сжимать ВСУ в кольцо окружения с востока, расширив зону контроля в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров.
Всего за прошедшие сутки противник потерял на этом участке фронта до 190 военных, боевую бронированную машину, пять пикапов, два миномета и орудие полевой артиллерии.
