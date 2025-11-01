Рейтинг@Mail.ru
Сумская область частично осталась без электричества
11:07 01.11.2025 (обновлено: 11:55 01.11.2025)
Сумская область частично осталась без электричества
Сумская область частично осталась без электричества
Сумская область частично осталась без электричества

Сумская область оказалась частично обесточенной после повреждения инфраструктуры

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Несколько населенных пунктов Сумской области Украины оказались обесточены, передает телеканал "Общественное".
"Сегодня в Николаевской поселковой общине Сумской области российская армия ударила по объекту критической инфраструктуры. Некоторые населенные пункты без электроснабжения. Ремонтные работы продолжаются", — говорится в сообщении.
По данным СМИ, накануне вечером взрыв прогремел и в Черниговской области. Там также зафиксировали попадание в объект критической инфраструктуры.
Десятого октября в Киеве и других украинских регионах начались массовые многочасовые отключения света. Власти заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Глава Минэнерго страны Светлана Гринчук назвала сложившуюся ситуацию очень сложной. К 11 октября ее удалось стабилизировать, но с 13-го числа на всей территории республики регулярно вводят аварийные графики подачи электроэнергии.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя одной из энергокомпаний сообщила, что этой зимой украинцы будут жить по сценарию "4 х 2": четыре часа без света, два — со светом.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
