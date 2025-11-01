Сумская область частично осталась без электричества

Десятого октября в Киеве и других украинских регионах начались массовые многочасовые отключения света. Власти заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Глава Минэнерго страны Светлана Гринчук назвала сложившуюся ситуацию очень сложной. К 11 октября ее удалось стабилизировать, но с 13-го числа на всей территории республики регулярно вводят аварийные графики подачи электроэнергии.