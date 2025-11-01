Рейтинг@Mail.ru
В Якутии экс-замминистра молодежи Мохначевской отказали в домашнем аресте - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/sud-2052410210.html
В Якутии экс-замминистра молодежи Мохначевской отказали в домашнем аресте
В Якутии экс-замминистра молодежи Мохначевской отказали в домашнем аресте - РИА Новости, 01.11.2025
В Якутии экс-замминистра молодежи Мохначевской отказали в домашнем аресте
Якутский городской суд отказал в домашнем аресте бывшему первому заместителю министра молодежи республики Надежде Мохначевской по делу о превышении должностных... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T19:42:00+03:00
2025-11-01T19:42:00+03:00
происшествия
якутский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25101/99/251019940_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_8fd0869547b0894319597a9fb4545fea.jpg
https://ria.ru/20251101/obvinenie-2052319810.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25101/99/251019940_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_c7307a01e0af7da68c3899a5c0e6bac9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, якутский городской суд
Происшествия, Якутский городской суд
В Якутии экс-замминистра молодежи Мохначевской отказали в домашнем аресте

Суд отказал в домашнем аресте экс-замминистра молодежи Якутии Мохначевской

© РИА НовостиЗаседание суда
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости
Заседание суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯКУТСК, 1 ноя – РИА Новости. Якутский городской суд отказал в домашнем аресте бывшему первому заместителю министра молодежи республики Надежде Мохначевской по делу о превышении должностных полномочий, ей избрана мера пресечения в виде запрета совершения определенных действия, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.
По словам источника, экс-чиновница стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, возбужденного 30 октября.
"Сегодня, 1 ноября, судья Якутского горсуда Роман Габышев отказал в домашнем аресте бывшего первого замминистра молодежи Надежды Мохначевской, избрав ей меру пресечения в виде запрета совершения определенных действий: покидать жилье без разрешения следователя, использовать телефон и интернет, общаться с другими участниками и свидетелями уголовного дела. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано", - рассказал источник.
По данным министерства молодежи республики, 23 октября Мохначевская освобождена от должности первого заместителя министра, в связи с переходом на другую работу.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Обвинение запросило срок для экс-замглавы департамента Минприроды
14:41
 
ПроисшествияЯкутский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала