В Якутии экс-замминистра молодежи Мохначевской отказали в домашнем аресте

ЯКУТСК, 1 ноя – РИА Новости. Якутский городской суд отказал в домашнем аресте бывшему первому заместителю министра молодежи республики Надежде Мохначевской по делу о превышении должностных полномочий, ей избрана мера пресечения в виде запрета совершения определенных действия, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.

"Сегодня, 1 ноября, судья Якутского горсуда Роман Габышев отказал в домашнем аресте бывшего первого замминистра молодежи Надежды Мохначевской, избрав ей меру пресечения в виде запрета совершения определенных действий: покидать жилье без разрешения следователя, использовать телефон и интернет, общаться с другими участниками и свидетелями уголовного дела. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано", - рассказал источник.