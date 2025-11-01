https://ria.ru/20251101/sud-2052410210.html
В Якутии экс-замминистра молодежи Мохначевской отказали в домашнем аресте
ЯКУТСК, 1 ноя – РИА Новости. Якутский городской суд отказал в домашнем аресте бывшему первому заместителю министра молодежи республики Надежде Мохначевской по делу о превышении должностных полномочий, ей избрана мера пресечения в виде запрета совершения определенных действия, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.
По словам источника, экс-чиновница стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, возбужденного 30 октября.
"Сегодня, 1 ноября, судья Якутского горсуда Роман Габышев отказал в домашнем аресте бывшего первого замминистра молодежи Надежды Мохначевской, избрав ей меру пресечения в виде запрета совершения определенных действий: покидать жилье без разрешения следователя, использовать телефон и интернет, общаться с другими участниками и свидетелями уголовного дела. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано", - рассказал источник.
По данным министерства молодежи республики, 23 октября Мохначевская освобождена от должности первого заместителя министра, в связи с переходом на другую работу.