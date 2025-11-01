Суд в Твери отказался заключать под стражу виновника смертельного ДТП

РЯЗАНЬ, 1 ноя - РИА Новости. Суд в Твери вновь отказался заключать под стражу виновника ДТП, выехавшего на тротуар вблизи остановки общественного транспорта, сохранив меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщило УМВД по региону.

ДТП произошло 23 октября., пострадали четыре человека, в том числе семилетний ребенок. Пролетарский районный суд Твери избрал виновнику ДТП меру пресечения в виде запрета определенных действий. Прокуратура региона заявляла об обжаловании этого решения. Позднее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о гибели одной из пострадавших.

"Тверские полицейские выступили в поддержку изменения меры пресечения в отношении виновника резонансного ДТП на улице Оснабрюкской… Руководство УМВД России по Тверской области поддержало ходатайство следователя об ужесточении для виновника меры пресечения в виде заключения под стражу. Несмотря на доводы полицейских, суд оставил меру пресечения без изменений", - сообщается в Telegram-канале УМВД.

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП погибла офицер полиции, а за жизнь ее коллеги борются врачи.

СУСК по Тверской области в своем Telegram-канале сообщило, что виновнику ДТП предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ранее в рамках первого заседания об избрании меры пресечения фигурировала часть 1 статьи 264 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, мужчина в ходе движения через перекресток, превысив скорость и опасаясь столкновения с автомобилем, выезжающим с второстепенной дороги, совершил выезд на полосу встречного движения, после чего - на тротуар вблизи остановки общественного транспорта, где в этот момент находились четыре человека.

Как пояснили РИА Новости в прокуратуре Тверской области, после переквалификации уголовного дела следствие вышло в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с запрета определенных действий на заключение под стражу. Суд в его удовлетворении отказал. Апелляционная жалоба, поданная после предыдущего решения об избрании запрета определенных действий, остается в силе и будет рассмотрена судом.

Как отмечается на сайте Пролетарского районного суда Твери, инкриминируемое обвиняемому преступление относится к категории средней тяжести, и арест может быть назначен при ряде обстоятельств, в числе которых нарушение ранее избранной меры пресечения.