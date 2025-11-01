Рейтинг@Mail.ru
Суд в Твери отказался заключать под стражу виновника смертельного ДТП - РИА Новости, 01.11.2025
19:30 01.11.2025
Суд в Твери отказался заключать под стражу виновника смертельного ДТП
Суд в Твери отказался заключать под стражу виновника смертельного ДТП - РИА Новости, 01.11.2025
Суд в Твери отказался заключать под стражу виновника смертельного ДТП
Суд в Твери вновь отказался заключать под стражу виновника ДТП, выехавшего на тротуар вблизи остановки общественного транспорта, сохранив меру пресечения в виде РИА Новости, 01.11.2025
Суд в Твери отказался заключать под стражу виновника смертельного ДТП

В Твери суд снова отказался заключать под стражу виновника резонансного ДТП

РЯЗАНЬ, 1 ноя - РИА Новости. Суд в Твери вновь отказался заключать под стражу виновника ДТП, выехавшего на тротуар вблизи остановки общественного транспорта, сохранив меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщило УМВД по региону.
ДТП произошло 23 октября., пострадали четыре человека, в том числе семилетний ребенок. Пролетарский районный суд Твери избрал виновнику ДТП меру пресечения в виде запрета определенных действий. Прокуратура региона заявляла об обжаловании этого решения. Позднее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о гибели одной из пострадавших.
"Тверские полицейские выступили в поддержку изменения меры пресечения в отношении виновника резонансного ДТП на улице Оснабрюкской… Руководство УМВД России по Тверской области поддержало ходатайство следователя об ужесточении для виновника меры пресечения в виде заключения под стражу. Несмотря на доводы полицейских, суд оставил меру пресечения без изменений", - сообщается в Telegram-канале УМВД.
В ведомстве уточнили, что в результате ДТП погибла офицер полиции, а за жизнь ее коллеги борются врачи.
СУСК по Тверской области в своем Telegram-канале сообщило, что виновнику ДТП предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ранее в рамках первого заседания об избрании меры пресечения фигурировала часть 1 статьи 264 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
По версии следствия, мужчина в ходе движения через перекресток, превысив скорость и опасаясь столкновения с автомобилем, выезжающим с второстепенной дороги, совершил выезд на полосу встречного движения, после чего - на тротуар вблизи остановки общественного транспорта, где в этот момент находились четыре человека.
Как пояснили РИА Новости в прокуратуре Тверской области, после переквалификации уголовного дела следствие вышло в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с запрета определенных действий на заключение под стражу. Суд в его удовлетворении отказал. Апелляционная жалоба, поданная после предыдущего решения об избрании запрета определенных действий, остается в силе и будет рассмотрена судом.
Как отмечается на сайте Пролетарского районного суда Твери, инкриминируемое обвиняемому преступление относится к категории средней тяжести, и арест может быть назначен при ряде обстоятельств, в числе которых нарушение ранее избранной меры пресечения.
"Между тем личность уроженца и жителя города Твери Гадирова С.С. достоверно установлена, он имеет место жительства в городе Твери, ранее избранную меру пресечения в виде запрета определенных действий не нарушал, от органов предварительного следствия и суда не скрывался", - пояснил суд причину отказа в удовлетворении ходатайства следствия.
