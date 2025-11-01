Рейтинг@Mail.ru
19:10 01.11.2025 (обновлено: 19:32 01.11.2025)
В Москве стрит-арт художнику вынесли приговор за издевательства над котом

Суд в Москве дал 1,5 года стрит-арт художнику за издевательства над котом

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Останкинской суд Москвы приговорил к 1,5 годам колонии Ивана Лебедева, которого в СМИ называют стрит-арт художником под псевдонимом Namer, за то, что он выбросил кота из окна и снимал происходящее на видео, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Признать Лебедева Ивана Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 245 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в документах.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Приморье полиция проверяет информацию о стрельбе по животным
17 октября, 16:23
В них уточняется, что Лебедев схватил своего кота по кличке "Фифти", открыл окно в своей квартире на четвертом этаже и умышленно сбросил животное вниз. Все происходящее он снимал на телефон и затем опубликовал видеозапись в своем Telegram-канале. В результате кот получил серьезные увечья.
В суде Лебедев согласился с предъявленным обвинением и заявил о раскаянии. Его дело рассмотрели в особом порядке.
При вынесении приговора Лебедеву суд учел ряд смягчающих обстоятельств, таких как полное признание вины, положительные характеристики по месту жительства со стороны участкового и соседей, положительную характеристику со стороны работодателя, наличие у матери Лебедева ряда заболеваний и оказание ей помощи, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
Обвиняемый находился под запретом определенных действий, его взяли под стражу в зале суда.
По данным СМИ, в отношении Лебедева возбуждено ещё одно уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Комсомольске-на-Амуре живодеры подожгли петарду у кошки во рту
6 октября, 11:27
 
