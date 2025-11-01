В Москве стрит-арт художнику вынесли приговор за издевательства над котом

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Останкинской суд Москвы приговорил к 1,5 годам колонии Ивана Лебедева, которого в СМИ называют стрит-арт художником под псевдонимом Namer, за то, что он выбросил кота из окна и снимал происходящее на видео, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Признать Лебедева Ивана Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 245 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в документах.

В них уточняется, что Лебедев схватил своего кота по кличке "Фифти", открыл окно в своей квартире на четвертом этаже и умышленно сбросил животное вниз. Все происходящее он снимал на телефон и затем опубликовал видеозапись в своем Telegram-канале. В результате кот получил серьезные увечья.

В суде Лебедев согласился с предъявленным обвинением и заявил о раскаянии. Его дело рассмотрели в особом порядке.

При вынесении приговора Лебедеву суд учел ряд смягчающих обстоятельств, таких как полное признание вины, положительные характеристики по месту жительства со стороны участкового и соседей, положительную характеристику со стороны работодателя, наличие у матери Лебедева ряда заболеваний и оказание ей помощи, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обвиняемый находился под запретом определенных действий, его взяли под стражу в зале суда.