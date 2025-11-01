Суд в Рязани заочно вынес приговор сотруднику ФБК* и иноагенту Ежову**

РЯЗАНЬ, 1 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд Рязани заочно приговорил сотрудника Фонда борьбы с коррупцией* , иноагента Сергея Ежова**, запросившего политическое убежище в Эстонии, к шести годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

* Запрещенная в России террористическая организация

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

*** Запрещенная в России экстремистская организация

**** СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным в России