Суд в Рязани заочно вынес приговор сотруднику ФБК* и иноагенту Ежову**
17:23 01.11.2025
Суд в Рязани заочно вынес приговор сотруднику ФБК* и иноагенту Ежову**
Октябрьский районный суд Рязани заочно приговорил сотрудника Фонда борьбы с коррупцией* , иноагента Сергея Ежова**, запросившего политическое убежище в Эстонии
рязань, россия, эстония, фонд борьбы с коррупцией, национал-большевистская партия, наши
Рязань, Россия, Эстония, Фонд борьбы с коррупцией, Национал-большевистская партия, Наши
Суд в Рязани заочно вынес приговор сотруднику ФБК* и иноагенту Ежову**

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Кривобок Руслан
Перейти в медиабанк
Кресло судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 1 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд Рязани заочно приговорил сотрудника Фонда борьбы с коррупцией* , иноагента Сергея Ежова**, запросившего политическое убежище в Эстонии, к шести годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Первого ноября Октябрьский районный суд Рязани заочно осудил Ежова С.А**. и назначил шесть лет лишения свободы. В настоящее время Ежов** запросил политическое убежище в Эстонии", - сообщили в правоохранительных органах.
Согласно источнику, в отношении Ежова** в этом году возбудили уголовные дела по статьям 330.1 (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), 282.2 (Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации), 282.3 (Финансирование экстремистской деятельности) УК РФ.
Как уточнили в правоохранительных органах, в 2000-х годах Ежов** возглавлял рязанское отделение экстремистской Национал-большевистской партии***, принимал участие в захвате здания Минздрава в 2004 году, а также в избиениях активистов движения "Наши". Ежов сотрудничает с нежелательным изданием The Insider**** и экстремистским ФБК*, получает деньги от западных фондов.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
*** Запрещенная в России экстремистская организация
**** СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным в России
РязаньРоссияЭстонияФонд борьбы с коррупциейНационал-большевистская партияНаши
 
 
