Суд продлил арест и.о. вице-премьера Башкирии Марзаеву до 6 декабря

ПЕРМЬ, 1 ноя - РИА Новости. Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей исполняющему обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алану Марзаеву, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, не до 8 декабря, а до 6 декабря, уточнили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов республики.

"Марзаеву продлили арест до 6 декабря", - сказали в пресс-службе.

Главное следственное управление СК РФ возбудило против Марзаева уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Басманный суд Москвы 1 октября прошлого года отправил чиновника в СИЗО. В августе 2025 года уголовное дело в отношении Марзаева поступило в Ленинский районный суд Уфы

По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Свою вину Марзаев не признает.

По уголовному делу также проходили экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов и глава Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов.