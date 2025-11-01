Рейтинг@Mail.ru
15:01 01.11.2025 (обновлено: 16:30 01.11.2025)
Курский бизнесмен получил срок за хищения при возведении фортификаций
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
КУРСК, 1 ноя — РИА Новости. Бизнесмена Виталия Синьговского приговорили к четырем годам колонии по делу о хищениях при строительстве фортификаций в Курской области, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Синьговского Виталия Игоревича признать виновным в совершении преступления. <...> Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года <...> с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима <...> со штрафом в размере 500 тысяч рублей в доход государства", — сказала судья.
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыВиталий Синьговский в суде
С него также взыскали более 152 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба.

Хищения на строительстве фортификаций

По данным Генпрокуратуры, с 2022 по 2023 год курские власти получили из федбюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — Корпорация развития Курской области во главе с ее уже бывшим гендиректором Владимиром Лукиным.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Обвиняемый по делу о курских фортификациях рассказал об откате
24 октября, 14:19
Чиновники воспользовались действующим в регионе режимом повышенной готовности и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений.
В частности, депутат областной думы Максим Васильев подключил к "сделке" ООО "КТК Сервис" и ООО "Сиэми" Синьговского. С этими компаниями подписали два договора, на основании которых они получили почти 385,3 миллиона рублей. Часть этих денег фигуранты легализовали через приобретение дорогостоящей недвижимости.
По делу о хищениях на строительстве фортификаций также проходят экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его первый заместитель Алексей Дедов.
Здание администрации Курской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Курский подрядчик дал показания на депутата ДНР по делу о фортификациях
24 октября, 22:05
 
