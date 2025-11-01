https://ria.ru/20251101/sud-2052327418.html
Курский бизнесмен получил срок за хищения при возведении фортификаций
КУРСК, 1 ноя — РИА Новости. Бизнесмена Виталия Синьговского приговорили к четырем годам колонии по делу о хищениях при строительстве фортификаций в Курской области, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Синьговского Виталия Игоревича признать виновным в совершении преступления. <...> Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года <...> с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима <...> со штрафом в размере 500 тысяч рублей в доход государства", — сказала судья.
С него также взыскали более 152 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба.
Хищения на строительстве фортификаций
По данным Генпрокуратуры
, с 2022 по 2023 год курские власти получили из федбюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — Корпорация развития Курской области во главе с ее уже бывшим гендиректором Владимиром Лукиным.
Чиновники воспользовались действующим в регионе режимом повышенной готовности и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений.
В частности, депутат областной думы Максим Васильев подключил к "сделке" ООО "КТК Сервис" и ООО "Сиэми" Синьговского. С этими компаниями подписали два договора, на основании которых они получили почти 385,3 миллиона рублей. Часть этих денег фигуранты легализовали через приобретение дорогостоящей недвижимости.
По делу о хищениях на строительстве фортификаций также проходят экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
и его первый заместитель Алексей Дедов
.