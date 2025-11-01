https://ria.ru/20251101/sud-2052324245.html
Второе уголовное дело блогера Каца* передали мировому судье
Второе уголовное дело блогера Каца* передали мировому судье
Второе уголовное дело блогера Каца* передали мировому судье
Хорошевский суд Москвы передал уголовное дело в отношении блогера Максима Каца* об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента мировому судье
2025-11-01T14:53:00+03:00
2025-11-01T14:53:00+03:00
2025-11-01T14:53:00+03:00
происшествия
россия
украина
максим кац
youtube
россия
украина
Новости
ru-RU
происшествия, россия, украина, максим кац, youtube
Происшествия, Россия, Украина, Максим Кац, YouTube
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы передал уголовное дело в отношении блогера Максима Каца* об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента мировому судье, передает корреспондент РИА Новости.
"Уголовное дело в отношении Каца* Максима Евгеньевича… направить по подсудности мировому судье судебного участка 151 района Щукино города Москвы", - огласила решение судья.
Ходатайство о передаче дела в заседании заявил прокурор. Адвокат Каца* не возражал.
Кацу* вменяют часть 2 статьи 330.1 УК РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности).
Столичный суд в августе 2023 года заочно приговорил блогера к 8 годам колонии общего режима по делу о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ. Как полагает следствие, 3 апреля 2022 года Кац* опубликовал на YouTube видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине в ходе СВО.
В ходе прений сторон прокурор просил приговорить блогера к 10 годам колонии. Как заявлял его адвокат, вину Кац* не признал.
В судебных документах, имеющихся у РИА Новости, уточняется, что Кац* в 2022 году был объявлен в федеральный и международный розыск с целью ареста и экстрадиции.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России