Второе уголовное дело блогера Каца* передали мировому судье

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы передал уголовное дело в отношении блогера Максима Каца* об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента мировому судье, передает корреспондент РИА Новости.

"Уголовное дело в отношении Каца* Максима Евгеньевича… направить по подсудности мировому судье судебного участка 151 района Щукино города Москвы", - огласила решение судья.

Ходатайство о передаче дела в заседании заявил прокурор. Адвокат Каца* не возражал.

Кацу* вменяют часть 2 статьи 330.1 УК РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности).

Столичный суд в августе 2023 года заочно приговорил блогера к 8 годам колонии общего режима по делу о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ. Как полагает следствие, 3 апреля 2022 года Кац* опубликовал на YouTube видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине в ходе СВО.

В ходе прений сторон прокурор просил приговорить блогера к 10 годам колонии. Как заявлял его адвокат, вину Кац* не признал.