Активы экс-главы Крымского района Кубани арестовали

КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Активы экс-главы Крымского района Кубани Сергея Леся, который отправлен под стражу по делу о злоупотреблениях и изъятия имущества которого добивается прокуратура, арестованы, следует из базы исполнительных производств Активы экс-главы Крымского района Кубани Сергея Леся, который отправлен под стражу по делу о злоупотреблениях и изъятия имущества которого добивается прокуратура, арестованы, следует из базы исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

"Наложение ареста", - говорится в базе данных в пояснении к одному из исполнительных листов.

В отношении других ответчиков по иску также направлены исполнительные листы - наложение ареста либо "обеспечительные меры неимущественного характера". Всего, согласно данным картотеки Геленджикского районного суда, в материалах дела 32 исполнительных листа.

Прокуратура подала в Геленджикский городской суд иск, связанный с приобретением земельных участков на неподтвержденные доходы, об обращении в доход государства имущества Леся, его родных и знакомых. 28 октября суд принял решение начать рассмотрение дела сначала в связи с "изменением основания или предмета иска, увеличением размера исковых требований".

Помимо самого Сергея Леся, ответчиками по иску выступают Татьяна, Евгений и Екатерина Лесь, Василий, Евгений и Людмила Прокопенко, Ольга Зуева, Владимир Макарин, Марина Отюгова, Олег Сартов и Олег Худоян.

Сергей Лесь был задержан 11 октября. Октябрьский районный суд Кубани заключил главу Крымского района под стражу до 29 ноября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 33, часть 3 статьи 285 УК РФ ). 20 октября он ушел в отставку по собственному желанию.