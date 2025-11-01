https://ria.ru/20251101/sud-2052319323.html
Активы экс-главы Крымского района Кубани арестовали
2025-11-01T14:40:00+03:00
2025-11-01T14:40:00+03:00
2025-11-01T14:41:00+03:00
КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости.
Активы экс-главы Крымского района Кубани Сергея Леся, который отправлен под стражу по делу о злоупотреблениях и изъятия имущества которого добивается прокуратура, арестованы, следует из базы исполнительных производств на сайте
Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
"Наложение ареста", - говорится в базе данных в пояснении к одному из исполнительных листов.
В отношении других ответчиков по иску также направлены исполнительные листы - наложение ареста либо "обеспечительные меры неимущественного характера". Всего, согласно данным картотеки Геленджикского районного суда, в материалах дела 32 исполнительных листа.
Прокуратура подала в Геленджикский городской суд иск, связанный с приобретением земельных участков на неподтвержденные доходы, об обращении в доход государства имущества Леся, его родных и знакомых. 28 октября суд принял решение начать рассмотрение дела сначала в связи с "изменением основания или предмета иска, увеличением размера исковых требований".
Истцами также выступают Минфин
, Федеральное казначейство и ФССП
. МТУ Росимущества
в Краснодарском крае
и республике Адыгея
проходит одновременно истцом и третьим лицом.
Помимо самого Сергея Леся, ответчиками по иску выступают Татьяна, Евгений и Екатерина Лесь, Василий, Евгений и Людмила Прокопенко, Ольга Зуева, Владимир Макарин, Марина Отюгова, Олег Сартов и Олег Худоян.
Сергей Лесь был задержан 11 октября. Октябрьский районный суд Кубани заключил главу Крымского района
под стражу до 29 ноября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 33, часть 3 статьи 285 УК РФ
). 20 октября он ушел в отставку по собственному желанию.
По версии следствия, обвиняемый, являясь главой Крымского района, в период с января по март 2024 года отдал распоряжение подчиненному заключить с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по существенно ниже рыночной цене.