В Екатеринбурге арестовали мужчину, обвиняемого в обезглавливании матери

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 декабря мужчине, обвиняемому в убийстве матери, которую он обезглавил и бросил в городском парке, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Позднее в СК по региону сообщили, что голову женщины обнаружили в 200 метрах в пакете, там же были личные вещи убитой. Как рассказал журналистам Горелых, преступление могло произойти в ночь на 20 октября, подозреваемым оказался родной сын женщины, который был уверен, что его не вычислят, так как он отчленил голову, а одежду спрятал.