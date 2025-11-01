Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге арестовали мужчину, обвиняемого в обезглавливании матери
12:02 01.11.2025
В Екатеринбурге арестовали мужчину, обвиняемого в обезглавливании матери
происшествия, екатеринбург, россия, центральная азия, валерий горелых, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Центральная Азия, Валерий Горелых, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге арестовали мужчину, обвиняемого в обезглавливании матери

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 декабря мужчине, обвиняемому в убийстве матери, которую он обезглавил и бросил в городском парке, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей по 30 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.
Марина Кохал в зале суда - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Суд 21 ноября вынесет приговор по делу об убийстве рэпера Картрайта
Вчера, 19:10
Органами предварительного следствия он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
В четверг в региональных управлениях СК и МВД информировали, что голое тело женщины с признаками криминальной смерти найдено в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга недалеко от автозаправки. По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, тело нашел екатеринбуржец, занимающийся по утрам пробежками в лесопарковой зоне. На одном из пальцев погибшей правоохранители обнаружили кольцо.
Позднее в СК по региону сообщили, что голову женщины обнаружили в 200 метрах в пакете, там же были личные вещи убитой. Как рассказал журналистам Горелых, преступление могло произойти в ночь на 20 октября, подозреваемым оказался родной сын женщины, который был уверен, что его не вычислят, так как он отчленил голову, а одежду спрятал.
По предварительным данным следствия, убийство матери мужчина совершил из-за неприязненных отношений. Старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга рассказал журналистам, что убитой оказалась женщина 1984 года рождения, приехавшая в Россию на заработки из Центральной Азии и работавшая в качестве технического персонала в торговом центре Екатеринбурга. Он также сообщил, что фигурант сознался в убийстве, дав признательные показания.
Шахин Аббасов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Суд огласит приговор обвиняемым в убийстве байкера в Москве 6 ноября
Вчера, 11:39
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияЦентральная АзияВалерий ГорелыхАлександр ШульгаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
