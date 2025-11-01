https://ria.ru/20251101/sud-2052278280.html
В Екатеринбурге арестовали мужчину, обвиняемого в обезглавливании матери
В Екатеринбурге арестовали мужчину, обвиняемого в обезглавливании матери - РИА Новости, 01.11.2025
В Екатеринбурге арестовали мужчину, обвиняемого в обезглавливании матери
Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 декабря мужчине, обвиняемому в убийстве матери, которую он... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T12:02:00+03:00
2025-11-01T12:02:00+03:00
2025-11-01T12:02:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
центральная азия
валерий горелых
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
россия
центральная азия
В Екатеринбурге арестовали мужчину, обвиняемого в обезглавливании матери
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 декабря мужчине, обвиняемому в убийстве матери, которую он обезглавил и бросил в городском парке, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей по 30 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.
Органами предварительного следствия он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ
(убийство).
В четверг в региональных управлениях СК
и МВД информировали, что голое тело женщины с признаками криминальной смерти найдено в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга
недалеко от автозаправки. По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых
, тело нашел екатеринбуржец, занимающийся по утрам пробежками в лесопарковой зоне. На одном из пальцев погибшей правоохранители обнаружили кольцо.
Позднее в СК по региону сообщили, что голову женщины обнаружили в 200 метрах в пакете, там же были личные вещи убитой. Как рассказал журналистам Горелых, преступление могло произойти в ночь на 20 октября, подозреваемым оказался родной сын женщины, который был уверен, что его не вычислят, так как он отчленил голову, а одежду спрятал.
По предварительным данным следствия, убийство матери мужчина совершил из-за неприязненных отношений. Старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга
рассказал журналистам, что убитой оказалась женщина 1984 года рождения, приехавшая в Россию на заработки из Центральной Азии
и работавшая в качестве технического персонала в торговом центре Екатеринбурга. Он также сообщил, что фигурант сознался в убийстве, дав признательные показания.