Суд продлил арест и.о. вице-премьера Башкирии Марзаеву
Суд продлил арест и.о. вице-премьера Башкирии Марзаеву - РИА Новости, 01.11.2025
Суд продлил арест и.о. вице-премьера Башкирии Марзаеву
Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 декабря исполняющему обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алану Марзаеву, обвиняемому РИА Новости, 01.11.2025
ПЕРМЬ, 1 ноя - РИА Новости. Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 декабря исполняющему обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алану Марзаеву, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов республики.
"Марзаеву продлили арест до 8 декабря", - сказали в пресс-службе.
Главное следственное управление СК РФ
возбудило против Марзаева уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Басманный суд Москвы
1 октября прошлого года отправил чиновника в СИЗО. В августе 2025 года уголовное дело в отношении Марзаева поступило в Ленинский районный суд Уфы
.
По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Свою вину Марзаев не признает.
По уголовному делу также проходили экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов и глава Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов.
Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае 2024 года. СК РФ сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. В марте стало известно, что Клебанов скончался в больнице в Москве.