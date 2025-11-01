Рейтинг@Mail.ru
Суд продолжит рассмотрение дела редактора URA.RU 14 ноября - РИА Новости, 01.11.2025
10:34 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/sud-2052260819.html
Суд продолжит рассмотрение дела редактора URA.RU 14 ноября
Суд продолжит рассмотрение дела редактора URA.RU 14 ноября - РИА Новости, 01.11.2025
Суд продолжит рассмотрение дела редактора URA.RU 14 ноября
Судебное заседание по делу свердловского редактора издания URA.RU Дениса Аллаярова, которого обвиняют в даче взятки за оперативные сводки, перенесено на 14... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T10:34:00+03:00
2025-11-01T10:34:00+03:00
происшествия
екатеринбург
урал
ura.ru
екатеринбург
урал
происшествия, екатеринбург, урал, ura.ru
Происшествия, Екатеринбург, Урал, Ura.ru
Суд продолжит рассмотрение дела редактора URA.RU 14 ноября

Суд перенес заседание по делу редактора URA.RU Аллаярова на 14 ноября

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкДенис Аллаяров
Денис Аллаяров - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Ирина Семенова
Денис Аллаяров. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя -РИА Новости. Судебное заседание по делу свердловского редактора издания URA.RU Дениса Аллаярова, которого обвиняют в даче взятки за оперативные сводки, перенесено на 14 ноября, передает корреспондент РИА Новости из Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.
"Суд постановил судебное заседание отложить для вызова свидетелей", - сказала судья, отметив, что следующее заседание состоится 14 ноября в 14.00 (12.00 мск).
Вывеска информационного агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Издание URA.RU вошло в список третьих лиц по делу "Корпорации СТС"
18 сентября, 17:41
На сегодняшнем заседании были заслушаны показания главного редактора URA.RU Дианы Козловой и криминального корреспондента Анны Салымской. Козлова заявила, что агентство никогда не покупало информацию у источников. Салымская сообщила, что на документах с информацией о происшествиях, передаваемых ей Аллаяровым, не было отметок о секретности.
Также суд должен был допросить дядю обвиняемого Андрея Карпова - находящегося под домашним арестом экс-полицейского, у которого, по версии следствия, Аллаяров и покупал криминальные сводки. Однако на заседании он отсутствовал по неизвестной причине.
На следующем заседании должны будут допросить еще троих свидетелей, Карпова среди них нет.
Процесс стартовал 23 октября, тогда же Аллаярову было продлено пребывание в СИЗО на полгода. Позднее суд продлил домашний арест по 13 февраля Андрею Карпову - экс-начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Уголовное дело о покушении на Симоньян поступило в суд
Вчера, 16:00
Как информировала прокуратура региона, редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в телефонном разговоре предложил своему дяде Андрею Карпову, бывшему на тот момент начальником отдела угрозыска, вознаграждение за передачу оперативных криминальных сводок "для последующих публикаций на сайте информагентства", тот согласился, отмечали в надзорном ведомстве.
Следствие утверждает, что с мая 2024 по март 2025 года за незаконное получение оперативных сводок Аллаяров передал Карпову взятки на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты Карпова и членов его семьи, которыми тот пользовался.
В здании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следствие называет переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете. При этом, по заявлению редакции, экс-полицейский получал деньги, но совсем "от другого представителя екатеринбургского СМИ".
Ранее адвокат Аллаярова Светлана Герасимова рассказала РИА Новости, что записи телефонного разговора, где ее подзащитный просит предоставить Карпова криминальные сводки, в уголовном деле нет, а показания по поводу просьбы редактора экс-полицейский неоднократно менял.
Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день Карпова отправили под домашний арест. Аллаяров свою вину не признает. Как поясняли РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона, Карпов заключил досудебное соглашение и пошел на сделку со следствием.
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Адвокат опровергла данные о телефонном разговоре Аллаярова с полицейским
28 октября, 10:20
 
ПроисшествияЕкатеринбургУралUra.ru
 
 
Заголовок открываемого материала