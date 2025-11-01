Суд продолжит рассмотрение дела редактора URA.RU 14 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя -РИА Новости. Судебное заседание по делу свердловского редактора издания URA.RU Дениса Аллаярова, которого обвиняют в даче взятки за оперативные сводки, перенесено на 14 ноября, передает корреспондент РИА Новости из Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

"Суд постановил судебное заседание отложить для вызова свидетелей", - сказала судья, отметив, что следующее заседание состоится 14 ноября в 14.00 (12.00 мск).

На сегодняшнем заседании были заслушаны показания главного редактора URA.RU Дианы Козловой и криминального корреспондента Анны Салымской. Козлова заявила, что агентство никогда не покупало информацию у источников. Салымская сообщила, что на документах с информацией о происшествиях, передаваемых ей Аллаяровым, не было отметок о секретности.

Также суд должен был допросить дядю обвиняемого Андрея Карпова - находящегося под домашним арестом экс-полицейского, у которого, по версии следствия, Аллаяров и покупал криминальные сводки. Однако на заседании он отсутствовал по неизвестной причине.

На следующем заседании должны будут допросить еще троих свидетелей, Карпова среди них нет.

Процесс стартовал 23 октября, тогда же Аллаярову было продлено пребывание в СИЗО на полгода. Позднее суд продлил домашний арест по 13 февраля Андрею Карпову - экс-начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала , которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста.

Как информировала прокуратура региона, редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в телефонном разговоре предложил своему дяде Андрею Карпову, бывшему на тот момент начальником отдела угрозыска, вознаграждение за передачу оперативных криминальных сводок "для последующих публикаций на сайте информагентства", тот согласился, отмечали в надзорном ведомстве.

Следствие утверждает, что с мая 2024 по март 2025 года за незаконное получение оперативных сводок Аллаяров передал Карпову взятки на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты Карпова и членов его семьи, которыми тот пользовался.

В здании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следствие называет переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете. При этом, по заявлению редакции, экс-полицейский получал деньги, но совсем "от другого представителя екатеринбургского СМИ".

Ранее адвокат Аллаярова Светлана Герасимова рассказала РИА Новости, что записи телефонного разговора, где ее подзащитный просит предоставить Карпова криминальные сводки, в уголовном деле нет, а показания по поводу просьбы редактора экс-полицейский неоднократно менял.