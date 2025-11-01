Рейтинг@Mail.ru
01.11.2025
07:24 01.11.2025
Суд вернул степень доктора наук экс-владельцу производителя "Мирамистина"
Суд вернул степень доктора наук экс-владельцу производителя "Мирамистина"
Суд в Москве вернул степень доктора экономических наук бывшему владельцу производителя "Мирамистина", депутату Госдумы Андрею Горохову, сказано в судебных... РИА Новости, 01.11.2025
общество
российский государственный гуманитарный университет
диссернет
Новости
общество, российский государственный гуманитарный университет, диссернет
Общество, Российский государственный гуманитарный университет, Диссернет
Суд вернул степень доктора наук экс-владельцу производителя "Мирамистина"

Суд вернул научную степень экс-владельцу производителя "Мирамистина" Горохову

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Суд в Москве вернул степень доктора экономических наук бывшему владельцу производителя "Мирамистина", депутату Госдумы Андрею Горохову, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, в 2012 году Горохов в диссертационном совете при РГГУ защитил диссертацию на тему "Модернизация управления устойчивым развитием промышленных фармацевтических компаний", ему присудили ученую степень.
Однако позднее активисты "Диссернета" (сооснователь проекта Андрей Заякин* признан иноагентом) инициировали проверку из-за наличия в диссертации "заимствований, выполненных с нарушением порядка использования заимствованного материала из работ" и "отсутствия научной новизны". В 2021 году Минобрнауки лишило Горохова степени.
Тогда он обратился в суд. По мнению суда, Горохов фактически "был лишен возможности давать исчерпывающие пояснения и представлять аргументированные возражения на заявление о лишении ученой степени". К тому же вопрос о заимствованиях уже рассматривался в 2015 году, тогда нарушений не нашли, поэтому не имели права поднимать его повторно. Суд пришел к выводу о нарушении процедуры.
"Обязать восстановить ученую степень", - сказано в судебных документах.
Решение вступило в законную силу.
По данным СМИ, Горохов был владельцем компании "Инфамед-К", которая выпускает "Мирамистин". После избрания депутатом он передал компанию сыну.
* признан иноагентом
Общество Российский государственный гуманитарный университет Диссернет
 
 
