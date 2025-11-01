Рейтинг@Mail.ru
СМИ: более 40 сотрудников ООН предстанут перед судом хуситов
00:48 01.11.2025 (обновлено: 06:01 01.11.2025)
СМИ: более 40 сотрудников ООН предстанут перед судом хуситов
2025-11-01T00:48:00+03:00
2025-11-01T06:01:00+03:00
в мире
сана
израиль
йемен
стефан дюжаррик
оон
ансар алла
сана
израиль
йемен
в мире, сана, израиль, йемен, стефан дюжаррик, оон, ансар алла
В мире, Сана, Израиль, Йемен, Стефан Дюжаррик, ООН, Ансар Алла
СМИ: более 40 сотрудников ООН предстанут перед судом хуситов

Reuters: сотрудники ООН предстанут перед судом хуситов по подозрению в шпионаже

Участники акции протеста, поддерживающие шиитское движение хуситов
© РИА Новости / Осама аль-Сабахи
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста, поддерживающие шиитское движение хуситов. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Более 40 задержанных сотрудников ООН, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем, предстанут перед судом правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы), передает агентство Рейтер со ссылкой на исполняющего обязанности министра иностранных дел йеменского правительства хуситов Абдулвахида Абу Раса.
"Сорок три задержанных сотрудника местного отделения ООН предстанут перед судом по подозрению в причастности к израильским воздушным ударам, в результате нанесения которых в августе были убиты высокопоставленные лидеры хуситов", — говорится в сообщении агентства.
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Хуситы заявили, что сами производят все оружие
21 октября, 19:17
Ранее источник в представительстве ООН сообщил РИА Новости, что представители хуситов ворвались в дом сотрудников ООН в Сане и допрашивают их.
Хуситы 3 сентября обвинили задержанных сотрудников представительств организаций ООН в стране в шпионаже в пользу Израиля и причастности к убийству премьера созданного представителями "Ансар Алла" на подконтрольных территориях правительства и нескольких министров в результате израильских ударов по Сане.
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 7 октября заявил, что хуситы задержали еще девятерых сотрудников организации. До этого Всемирная продовольственная программа (ВПП) Организации Объединенных Наций объявила, что представители "Ансар Алла" задержали одного из ее сотрудников в Сане, а также нескольких работников в других частях страны.
Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Хуситы ворвались в дом сотрудников ООН в Йемене, сообщил источник
18 октября, 17:24
 
