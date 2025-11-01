https://ria.ru/20251101/subbota-2052223748.html
В России началась рабочая суббота
Рабочий день в субботу начался в России, выходной день с 1 ноября перенесли на 3 ноября, понедельник, следует из соответствующего постановления правительства... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T00:23:00+03:00
2025-11-01T00:23:00+03:00
2025-11-01T00:23:00+03:00
россия
2025
общество, россия, татьяна подольская
Суббота 1 ноября будет рабочим днем из-за переноса выходного на понедельник