Люди собираются у вокзала Нови-Сада на годовщину трагедии

БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Студенты, к которым присоединяются другие люди, собираются у места обрушения 1 ноября 2024 года навеса железнодорожного вокзала города Нови-Сад на годовщину трагедии, передает корреспондент РИА Новости.

Перед металлическим ограждением на месте обрушения навеса лежат цветы, рисунки, на самом ограждении размещены таблички с именами 16 погибших при обрушении навеса. В течение всего года, прошедшего с момента трагедии, железнодорожный вокзал не действовал, поезда ходят на пригородную станцию Петроварадин.

Утром к месту обрушения начали подходить горожане и студенты, многие оставляют цветы. На площадке ближе к центральной улице устанавливается сцена с колонками для митинга, который пройдет позднее. Многие пришедшие держат национальные флаги и флажки, обстановка мирная.

Ранее студенты сообщили в соцсетях, что утром в субботу они соберутся в Нови-Саде, чтобы в 11.52 (13.52 мск) – время обрушения навеса возложить цветы на месте трагедии на железнодорожном вокзале. Днем и вечером ожидаются митинги, шествия по городу, показ документального фильма, открытие тематической выставки, и в 19.52 (21.52 мск) - еще одно отдание почестей погибшим.

В ночь на субботу в Нови-Сад прибыли студенты из других городов, которых торжественно встретили и приняли их местные коллеги.

Студенты госуниверситета из города Нови-Пазар еще 16 дней назад вышли из своего города на юго-западе страны, чтобы попасть на акцию в годовщину. Также за несколько дней в Нови-Сад вышли студенты из Чачака, Кралево и других городов центральной Сербии , к ним присоединились единомышленники в Белграде , чтобы в субботу быть на месте. Несколько тысяч человек шли группами по трассам с флагами, по пути местные жители встречали их угощениями.

Правительство Сербии в пятницу объявило 1 ноября днем траура по погибшим год назад 16 гражданам при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Президент Сербии Александр Вучич в пятницу, накануне годовщины трагедии в Нови-Саде, заявил что поддерживает массовые собрания в память о погибших, если они мирные и в рамках закона.

Глава сербского государства вечером в пятницу обратился к гражданам, перечислил имена 16 погибших при обрушении на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года и сказал, что в субботу поставит за них свечи в церкви. Перед тем он извинился перед студентами и протестующими за некоторые сказанные в отношении них вещи за прошедший год.

Сотрудники полиции Сербии в пятницу задержали в Белграде мужчину по подозрению в призывах в соцсетях к "насильственной смене конституционного порядка Республики Сербии, чтобы 1 ноября свергнуть наивысшие государственные органы, то есть представителей этих органов".

Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.