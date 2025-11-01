Рейтинг@Mail.ru
Люди собираются у вокзала Нови-Сада на годовщину трагедии - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 01.11.2025 (обновлено: 13:04 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/studenty-2052292514.html
Люди собираются у вокзала Нови-Сада на годовщину трагедии
Люди собираются у вокзала Нови-Сада на годовщину трагедии - РИА Новости, 01.11.2025
Люди собираются у вокзала Нови-Сада на годовщину трагедии
Студенты, к которым присоединяются другие люди, собираются у места обрушения 1 ноября 2024 года навеса железнодорожного вокзала города Нови-Сад на годовщину... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T13:01:00+03:00
2025-11-01T13:04:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
патриарх сербский порфирий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038703341_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_2fa682b7964b2e53f4d9ee64397b0131.jpg
https://ria.ru/20251101/gosperevorot-2052231076.html
https://ria.ru/20250906/protesty-2040119966.html
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038703341_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea6c03ac3327c54404ec2af3db6d4b81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), александр вучич, патриарх сербский порфирий
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Патриарх Сербский Порфирий
Люди собираются у вокзала Нови-Сада на годовщину трагедии

Люди собираются у места обрушения на вокзале Нови-Сада на годовщину трагедии

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Сербии
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Студенты, к которым присоединяются другие люди, собираются у места обрушения 1 ноября 2024 года навеса железнодорожного вокзала города Нови-Сад на годовщину трагедии, передает корреспондент РИА Новости.
Перед металлическим ограждением на месте обрушения навеса лежат цветы, рисунки, на самом ограждении размещены таблички с именами 16 погибших при обрушении навеса. В течение всего года, прошедшего с момента трагедии, железнодорожный вокзал не действовал, поезда ходят на пригородную станцию Петроварадин.
Утром к месту обрушения начали подходить горожане и студенты, многие оставляют цветы. На площадке ближе к центральной улице устанавливается сцена с колонками для митинга, который пройдет позднее. Многие пришедшие держат национальные флаги и флажки, обстановка мирная.
Ранее студенты сообщили в соцсетях, что утром в субботу они соберутся в Нови-Саде, чтобы в 11.52 (13.52 мск) – время обрушения навеса возложить цветы на месте трагедии на железнодорожном вокзале. Днем и вечером ожидаются митинги, шествия по городу, показ документального фильма, открытие тематической выставки, и в 19.52 (21.52 мск) - еще одно отдание почестей погибшим.
В ночь на субботу в Нови-Сад прибыли студенты из других городов, которых торжественно встретили и приняли их местные коллеги.
Студенты госуниверситета из города Нови-Пазар еще 16 дней назад вышли из своего города на юго-западе страны, чтобы попасть на акцию в годовщину. Также за несколько дней в Нови-Сад вышли студенты из Чачака, Кралево и других городов центральной Сербии, к ним присоединились единомышленники в Белграде, чтобы в субботу быть на месте. Несколько тысяч человек шли группами по трассам с флагами, по пути местные жители встречали их угощениями.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Вулин оценил возможность госпереворота в годовщину трагедии в Нови-Саде
02:50
Правительство Сербии в пятницу объявило 1 ноября днем траура по погибшим год назад 16 гражданам при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Президент Сербии Александр Вучич в пятницу, накануне годовщины трагедии в Нови-Саде, заявил что поддерживает массовые собрания в память о погибших, если они мирные и в рамках закона.
Глава сербского государства вечером в пятницу обратился к гражданам, перечислил имена 16 погибших при обрушении на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года и сказал, что в субботу поставит за них свечи в церкви. Перед тем он извинился перед студентами и протестующими за некоторые сказанные в отношении них вещи за прошедший год.
Сотрудники полиции Сербии в пятницу задержали в Белграде мужчину по подозрению в призывах в соцсетях к "насильственной смене конституционного порядка Республики Сербии, чтобы 1 ноября свергнуть наивысшие государственные органы, то есть представителей этих органов".
Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Протесты в Сербии - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
В Сербии заявили о присутствии евродепутатов на протесте в Нови-Саде
6 сентября, 00:34
 
В миреСербияБелград (город)Александр ВучичПатриарх Сербский Порфирий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала