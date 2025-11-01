Рейтинг@Mail.ru
Останина призвала помочь многодетной матери получить соответствующий статус - РИА Новости, 01.11.2025
21:37 01.11.2025
Останина призвала помочь многодетной матери получить соответствующий статус
Останина призвала помочь многодетной матери получить соответствующий статус
Останина призвала помочь многодетной матери получить соответствующий статус

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) направила обращение мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой помочь многодетной матери получить соответствующий статус при наличии разной регистрации с мужем, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Аналогичное обращение также было направлено губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Останина в документе отметила, что в думский комитет поступило обращение многодетной матери, из которого следует, что она зарегистрирована в Московской области, а ее супруг и дети имеют регистрацию в Москве. В связи с регистрацией супругов в двух субъектах РФ, она не может получить статус "многодетной".
«
"Просим вас, уважаемый Сергей Семенович, проработать данный вопрос совместно с губернатором Московской области и найти взаимоприемлемое решение, которое позволит многодетным семьям в полной мере реализовать свое право на меры государственной поддержки в соответствии с их статусом", - сказано в обращении.
Парламентарий в своих обращениях подчеркнула, что данная ситуация вызывает недоумение, поскольку, согласно указу президента РФ Владимира Путина "О мерах социальной поддержки многодетных семей" от 23 января 2024 года, в России установлен единый статус многодетных семей.
Путин на Совете по реализации государственной демографической и семейной политики - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
"Многодетность должна стать нормой". Путин дал поручения по поддержке семей
23 октября, 14:43
 
