Россия осудила применение США избыточной военной силы в Карибском бассейне

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия осуждает применение избыточной военной силы со стороны США при выполнении антинаркотических задач в Карибском бассейне, говорится в заявлении представителя МИД Марии Захаровой.
"Подобные действия нарушают как внутреннее американское законодательство, <…> так и нормы международного права. <…> Это признают как представители ряда стран, так и международных организаций, в том числе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк", — сказано в тексте.
Россия поддерживает руководство Венесуэлы и выступает за сохранение региона Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира, добавила Захарова. Она призвала к деэскалации ситуации и решению имеющихся проблем в конструктивном ключе с уважением международно-правовых норм.
Газета The Washington Post сообщила сегодня со ссылкой на данные Пентагона, что США начали разворачивать группировку войск в Карибском бассейне, в ее состав вошло около 16 тысяч военных. Сейчас в Карибском бассейне находятся восемь кораблей ВМС США и атомная подводная лодка. Также туда направляется авианосная группа во главе с Gerald Ford, прибытие которой ожидается на следующей неделе, указывается в публикации.
Обострение между США и Венесуэлой
США в последние недели не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям властей, подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что президент Венесуэлы "использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты".
Накануне издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что американский вертолетоносец Iwo Jima и сопровождающие его корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Ла-Орчила. Там расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы Венесуэлы. В свою очередь, издание Miami Herald писало, что Штаты могут нанести удары по целям на территории республики в ближайшие дни.
Комментируя эти сообщения, Дональд Трамп заявил, что американские военные не планируют атаковать Венесуэлу. А глава Госдепа Марко Рубио назвал распространяемую в СМИ информацию ложной.