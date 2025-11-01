Рейтинг@Mail.ru
Россия осудила применение США избыточной военной силы в Карибском бассейне
22:04 01.11.2025 (обновлено: 22:42 01.11.2025)
Россия осудила применение США избыточной военной силы в Карибском бассейне
Россия осудила применение США избыточной военной силы в Карибском бассейне - РИА Новости, 01.11.2025
Россия осудила применение США избыточной военной силы в Карибском бассейне
Россия осуждает применение избыточной военной силы со стороны США при выполнении антинаркотических задач в Карибском бассейне, говорится в заявлении... РИА Новости, 01.11.2025
Россия осудила применение США избыточной военной силы в Карибском бассейне

© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton SmithАмериканские военные корабли
Американские военные корабли - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton Smith
Американские военные корабли. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия осуждает применение избыточной военной силы со стороны США при выполнении антинаркотических задач в Карибском бассейне, говорится в заявлении представителя МИД Марии Захаровой.
"Подобные действия нарушают как внутреннее американское законодательство, <…> так и нормы международного права. <…> Это признают как представители ряда стран, так и международных организаций, в том числе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк", — сказано в тексте.
Эсминец USS Chafee - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
"Это не учения". США готовятся к новому крупному конфликту
14 сентября, 08:00
Россия поддерживает руководство Венесуэлы и выступает за сохранение региона Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира, добавила Захарова. Она призвала к деэскалации ситуации и решению имеющихся проблем в конструктивном ключе с уважением международно-правовых норм.
Газета The Washington Post сообщила сегодня со ссылкой на данные Пентагона, что США начали разворачивать группировку войск в Карибском бассейне, в ее состав вошло около 16 тысяч военных. Сейчас в Карибском бассейне находятся восемь кораблей ВМС США и атомная подводная лодка. Также туда направляется авианосная группа во главе с Gerald Ford, прибытие которой ожидается на следующей неделе, указывается в публикации.

Обострение между США и Венесуэлой

США в последние недели не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям властей, подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Захарова рассказала, кто виноват в эпидемии наркотиков в США
Вчера, 21:42
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что президент Венесуэлы "использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты".
Накануне издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что американский вертолетоносец Iwo Jima и сопровождающие его корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Ла-Орчила. Там расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы Венесуэлы. В свою очередь, издание Miami Herald писало, что Штаты могут нанести удары по целям на территории республики в ближайшие дни.
Комментируя эти сообщения, Дональд Трамп заявил, что американские военные не планируют атаковать Венесуэлу. А глава Госдепа Марко Рубио назвал распространяемую в СМИ информацию ложной.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Мадуро запросил помощь России на фоне обострения с США, утверждает WP
Вчера, 10:40
 
