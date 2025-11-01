Рубио назвал ХАМАС препятствием для доставки гумпомощи в сектор Газа

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что палестинское движение ХАМАС якобы мешает доставке гумпомощи в сектор Газа и должно прекратить грабежи и сложить оружие.
"ХАМАС продолжает лишать жителей Газы гуманитарной помощи, в которой они отчаянно нуждаются. Это воровство подрывает международные усилия по поддержке плана президента (США Дональда - ред.) Трампа по доставке критической помощи невинным гражданским", - написал Рубио в соцсети Х.
Рубио прикрепил к публикации видео центрального командования Пентагона, подписав, что в краже продовольствия из доставлявшего помощь грузовика подозреваются участники ХАМАС.
Госсекретарь назвал движение препятствием. "Они должны сложить оружие и прекратить грабежи, чтобы Газа обрела светлое будущее", - подчеркнул Рубио.
Ранее в субботу власти сектора Газа заявили о том, что именно Израиль с начала действия соглашения о прекращении огня с ХАМАС пропустил в сектор лишь четверть от оговоренного в соглашении объема поставок. Как подчеркнула местная администрация, в среднем в сектор допускают 145 грузовиков в сутки вместо 600.
