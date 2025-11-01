Американский посол рассказал об отношении Трампа к региональным конфликтам

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. США не будут вмешиваться в конфликт между Израилем и Ливаном, а президент Дональд Трамп "твердо настроен не вводить войска", даже если усилит агрессию в отношении Ливана, заявил американский посол в Анкаре, спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак.