Американский посол рассказал об отношении Трампа к региональным конфликтам

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. США не будут вмешиваться в конфликт между Израилем и Ливаном, а президент Дональд Трамп "твердо настроен не вводить войска", даже если усилит агрессию в отношении Ливана, заявил американский посол в Анкаре, спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак.
«
"Что сделают США, если Израиль усилит агрессию в отношении Ливана? Я не могу ответить на этот вопрос. Никто не может ответить на него... Но я могу сказать вам, что президент (США Дональд Трамп - ред.) твердо настроен не вводить войска. Мы не будем вмешиваться в региональные конфликты. Мы вмешались в конфликт между Израилем и Ираном. У нас есть явный враг. Мы неоднократно заявляли, что регион должен сам решать свои проблемы. И мы будем так поступать. Мы будем там, чтобы поддерживать наших союзников", - сказал Баррак, выступление которого транслировалось на сайте форума "Манамский диалог" в Бахрейне.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 250 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
США и Израиль являются давними союзниками, об этом заявлял и американский президент Дональд Трамп, при этом, США также развивают сотрудничество с Ливаном, хотя и выступают против движения "Хезболлах", призывая Ливан ускорить его разоружение.