WP: США начали разворачивать группировку войск в Карибском бассейне - РИА Новости, 01.11.2025
17:09 01.11.2025 (обновлено: 17:59 01.11.2025)
WP: США начали разворачивать группировку войск в Карибском бассейне
WP: США начали разворачивать группировку войск в Карибском бассейне
в мире, сша, венесуэла, карибский бассейн, дональд трамп, министерство обороны сша, ford motor, nbc, центральное разведывательное управление (цру), марко рубио, государственный департамент сша, николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Карибский бассейн, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Ford Motor, NBC, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Марко Рубио, Государственный департамент США, Николас Мадуро
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Savannah HardestyМорские пехотинцы проводят учения с боевой стрельбой на палубе десантного корабля USS San Antonio в Карибском море
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Savannah Hardesty
Морские пехотинцы проводят учения с боевой стрельбой на палубе десантного корабля USS San Antonio в Карибском море. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. США начали разворачивать группировку войск в Карибском бассейне, в ее состав вошли около 16 тысяч военных, пишет газета The Washington Post.
"Предполагаемая численность американского военного персонала, дислоцированного в Карибском бассейне: десять тысяч военнослужащих, шесть тысяч моряков. <...> Данные не включают военный контингент в Пуэрто-Рико", — говорится в статье.
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Американцы не одобряют удары США по Венесуэле, показал опрос
В материале приведены данные по состоянию на 31 октября. Они основаны на подтвержденной Пентагоном информации о количестве кораблей.

Сейчас в Карибском бассейне находятся восемь кораблей ВМС США и атомная подводная лодка. Также туда направляется авианосная группа во главе с Gerald Ford, прибытие которой ожидается на следующей неделе, указывается в публикации.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Мадуро обвинил США в попытке захватить природные богатства Венесуэлы
Обострение между США и Венесуэлой

США не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, на которых якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, подобные операции проходят в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
На этом фоне отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что президент Венесуэлы "использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты".
Накануне издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что американский вертолетоносец Iwo Jima и сопровождающие его корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Ла-Орчила. Там расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы Венесуэлы. В свою очередь, издание Miami Herald писало, что Штаты могут нанести удары по целям на территории республики в ближайшие часы или дни.
Комментируя эти сообщения, Дональд Трамп заявил, что американские военные не планируют атаковать Венесуэлу. А глава Госдепа Марко Рубио назвал распространяемую в СМИ информацию фейковой.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
США могут запустить ракеты Tomahawk по Венесуэле, пишут СМИ
