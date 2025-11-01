WP: США начали разворачивать группировку войск в Карибском бассейне

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. США начали разворачивать группировку войск в Карибском бассейне, в ее состав вошли около 16 тысяч военных, пишет газета США начали разворачивать группировку войск в Карибском бассейне, в ее состав вошли около 16 тысяч военных, пишет газета The Washington Post

"Предполагаемая численность американского военного персонала, дислоцированного в Карибском бассейне: десять тысяч военнослужащих, шесть тысяч моряков. <...> Данные не включают военный контингент в Пуэрто-Рико", — говорится в статье.

В материале приведены данные по состоянию на 31 октября. Они основаны на подтвержденной Пентагоном информации о количестве кораблей.

Сейчас в Карибском бассейне находятся восемь кораблей ВМС США и атомная подводная лодка. Также туда направляется авианосная группа во главе с Gerald Ford, прибытие которой ожидается на следующей неделе, указывается в публикации.

Обострение между США и Венесуэлой

США не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, на которых якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, подобные операции проходят в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

На этом фоне отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что президент Венесуэлы "использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты".

Накануне издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что американский вертолетоносец Iwo Jima и сопровождающие его корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Ла-Орчила. Там расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы Венесуэлы. В свою очередь, издание Miami Herald писало, что Штаты могут нанести удары по целям на территории республики в ближайшие часы или дни.