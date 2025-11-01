Белый дом опубликовал видео с лидером демократов в растущем сомбреро

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Белый дом на фоне продолжающегося шатдауна поздравил лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса с Хэллоуином очередным роликом с растущей мексиканской шляпой-сомбреро.

С начала октября официальный аккаунт Белого дома в соцсети Х стал публиковать видео с лидером демократов в палате представителей Хакимом Джеффрисом с наложенными пышными усами и сомбреро, которое, по обещанию Белого дома, будет увеличиться с каждым днем шатдауна.

"Счастливого Хэллоуина. Отройте правительство, иначе сомбреро будет становиться всё больше и больше", - говорится в сообщении Белого дома в X, адресовав пост Джеффрису.

В ролике используются кадры из фильма "Очень страшное кино 3", где у шерифа загадочным образом увеличивается размер шляпы.

США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.