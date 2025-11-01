https://ria.ru/20251101/ssha-2052329172.html
Белый дом опубликовал видео с лидером демократов в растущем сомбреро
Белый дом на фоне продолжающегося шатдауна поздравил лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса с Хэллоуином очередным роликом с растущей мексиканской шляпой-сомбреро.
В мире, США, Дональд Трамп, Римско-католическая церковь
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Белый дом на фоне продолжающегося шатдауна поздравил лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса с Хэллоуином очередным роликом с растущей мексиканской шляпой-сомбреро.
С начала октября официальный аккаунт Белого дома в соцсети Х стал публиковать видео с лидером демократов в палате представителей Хакимом Джеффрисом с наложенными пышными усами и сомбреро, которое, по обещанию Белого дома, будет увеличиться с каждым днем шатдауна.
"Счастливого Хэллоуина. Отройте правительство, иначе сомбреро будет становиться всё больше и больше", - говорится в сообщении Белого дома в X, адресовав пост Джеффрису.
В ролике используются кадры из фильма "Очень страшное кино 3", где у шерифа загадочным образом увеличивается размер шляпы.
В США
1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп
подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Хэллоуин приходится на 31 октября, этот светский праздник очень распространен в мире, однако заслужил неоднозначную репутацию из-за атрибутики, связанной с нечистой силой. Хэллоуин – первоначально кельтский дохристианский праздник, после в Римско-католической церкви
в этот день стали отмечать навечерие (канун) Дня всех святых (от англ. All Hallows Eve). День всех святых приходится на 1 ноября соответственно.