Белый дом опубликовал видео с лидером демократов в растущем сомбреро - РИА Новости, 01.11.2025
15:08 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/ssha-2052329172.html
Белый дом опубликовал видео с лидером демократов в растущем сомбреро
Белый дом опубликовал видео с лидером демократов в растущем сомбреро - РИА Новости, 01.11.2025
Белый дом опубликовал видео с лидером демократов в растущем сомбреро
Белый дом на фоне продолжающегося шатдауна поздравил лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса с Хэллоуином очередным роликом с растущей... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T15:08:00+03:00
2025-11-01T15:08:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
римско-католическая церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052271324_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_94b8095d1a124d4da092dc9783ee2626.jpg
https://ria.ru/20251101/tramp-2052227405.html
https://ria.ru/20251031/rossiya-2052207421.html
сша
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Белый дом поздравил лидера демократов Хакима Джеффриса с Хэллоуином
Белый дом на фоне продолжающегося шатдауна поздравил лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса с Хэллоуином очередным роликом с растущей мексиканской шляпой-сомбреро.
2025-11-01T15:08
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052271324_103:0:1543:1080_1920x0_80_0_0_797882d7392f2a464a651b2e3eef12ef.jpg
1920
1920
true
в мире, сша, дональд трамп, римско-католическая церковь
В мире, США, Дональд Трамп, Римско-католическая церковь
Белый дом опубликовал видео с лидером демократов в растущем сомбреро

Белый дом опубликовал видео с лидером демократов Джеффрисом в растущем сомбреро

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Белый дом на фоне продолжающегося шатдауна поздравил лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса с Хэллоуином очередным роликом с растущей мексиканской шляпой-сомбреро.
С начала октября официальный аккаунт Белого дома в соцсети Х стал публиковать видео с лидером демократов в палате представителей Хакимом Джеффрисом с наложенными пышными усами и сомбреро, которое, по обещанию Белого дома, будет увеличиться с каждым днем шатдауна.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
США не смогут в срок оплатить талоны питания американцам, заявил Трамп
01:39
"Счастливого Хэллоуина. Отройте правительство, иначе сомбреро будет становиться всё больше и больше", - говорится в сообщении Белого дома в X, адресовав пост Джеффрису.
В ролике используются кадры из фильма "Очень страшное кино 3", где у шерифа загадочным образом увеличивается размер шляпы.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Хэллоуин приходится на 31 октября, этот светский праздник очень распространен в мире, однако заслужил неоднозначную репутацию из-за атрибутики, связанной с нечистой силой. Хэллоуин – первоначально кельтский дохристианский праздник, после в Римско-католической церкви в этот день стали отмечать навечерие (канун) Дня всех святых (от англ. All Hallows Eve). День всех святых приходится на 1 ноября соответственно.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Мы не проиграем". В США сделали громкое заявление о России
Вчера, 21:27
 
В миреСШАДональд ТрампРимско-католическая церковь
 
 
