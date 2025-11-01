Рейтинг@Mail.ru
В конгресс США внесли проект о запрете испытаний ядерного оружия - РИА Новости, 01.11.2025
14:24 01.11.2025
В конгресс США внесли проект о запрете испытаний ядерного оружия
В конгресс США внесли проект о запрете испытаний ядерного оружия - РИА Новости, 01.11.2025
В конгресс США внесли проект о запрете испытаний ядерного оружия
Конгрессвумен-демократ Дина Титус представила законопроект против решения президента США Дональда Трампа о проведении испытаний ядерного оружия.
В конгресс США внесли проект о запрете испытаний ядерного оружия

Конгрессвумен Титус представила проект против решения о проведении испытаний ЯО

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Конгрессвумен-демократ Дина Титус представила законопроект против решения президента США Дональда Трампа о проведении испытаний ядерного оружия.
В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно. Позднее Титус заявила, что законопроект против этого решения американского лидера внесут в конгресс США.
«
"Конгрессвумен Дина Титус... сегодня (в пятницу - ред.) представила закон о возобновлении усилий по приостановке испытаний и усилению инициатив по контролю над вооружениями (RESTRAIN), запрещающий США проводить взрывные испытания ядерного оружия после того, как президент Трамп объявил на этой неделе о немедленном возобновлении министерством обороны ядерных испытаний", - говорится в релизе на сайте конгрессвумен.
В документе сообщается, что заявление Трампа противоречит договорам о контроле над вооружениями и нераспространении, которые США инициировали после окончания Холодной войны, и может спровоцировать новые испытания со стороны России и Китая, возобновив международную гонку вооружений.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений американского лидера подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия действует.
Ранее исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, указал, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.
