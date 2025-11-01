Рейтинг@Mail.ru
Американский журналист рассказал об отношении жителей США к Зеленскому - РИА Новости, 01.11.2025
12:08 01.11.2025 (обновлено: 13:41 01.11.2025)
Американский журналист рассказал об отношении жителей США к Зеленскому
Американский журналист рассказал об отношении жителей США к Зеленскому - РИА Новости, 01.11.2025
Американский журналист рассказал об отношении жителей США к Зеленскому
Большая часть жителей США не поддерживают Владимира Зеленского, поделился мнением с РИА Новости журналист, блогер из США Конрад Франц в ходе своего визита в... РИА Новости, 01.11.2025
Американский журналист рассказал об отношении жителей США к Зеленскому

МАРИУПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Большая часть жителей США не поддерживают Владимира Зеленского, поделился мнением с РИА Новости журналист, блогер из США Конрад Франц в ходе своего визита в Донбасс.
"Я не думаю, что Зеленский имеет огромную поддержку (в США - ред.). Даже люди, которые могут не любить Россию или думать, что Россия неправа, - они не считают Зеленского каким-то героем или мужественным правителем. Некоторые демократы или люди либеральных взглядов могут поддерживать Зеленского. Но большинство людей, в особенности после того, как он приехал и (президент США Дональд - ред.) Трамп его опозорил, осознают, что он был своего рода персонажем", — сказал Франц.
По его словам, Зеленский в США пользуется поддержкой лишь сообщества NAFO (сторонники киевского режима, занимающиеся сбором средств для ВСУ и распространяющие антироссийскую пропаганду), людей в онлайн-пространстве, "которым либо платят за то, чтобы они что-то сказали, либо они просто боты".
Ранее Франц посетил Мариуполь для участия в международном форуме молодых дипломатов "Меркурий-2025", который проходил с 28 по 31 октября. На форуме была принята петиция к мировому сообществу с призывом осудить военные преступления и террористические акты, совершаемые киевским режимом на территории Российской Федерации.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда последний стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
