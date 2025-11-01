Рейтинг@Mail.ru
Профессор рассказал, как США пытается улучшить отношения с Россией - РИА Новости, 01.11.2025
06:11 01.11.2025
Профессор рассказал, как США пытается улучшить отношения с Россией
США пытаются отдалиться от Европы, переложив на нее ответственность за конфликт на Украине, но пока он продолжается, улучшить двусторонние отношения России и... РИА Новости, 01.11.2025
Профессор рассказал, как США пытается улучшить отношения с Россией

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 1 ноя – РИА Новости. США пытаются отдалиться от Европы, переложив на нее ответственность за конфликт на Украине, но пока он продолжается, улучшить двусторонние отношения России и США будет сложно, поделился мнением с РИА Новости профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"США стремятся отдалиться от Европы, переложив на них ответственность за конфликт на Украине. До тех пор, пока он продолжается, улучшить двусторонние отношения будет сложно", - сказал Дизен.
Он добавил, что при этом США, как и Россия, заинтересованы в улучшении двусторонних отношений.
Дизен отметил, что отдаление США от Европы – еще одна причина, по которой европейцы опасаются мирного завершения конфликта.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Профессор объяснил, что дает России и США шанс на трансформацию отношений
30 октября, 01:48
 
