"Почему не в окопе?": в США задали Зеленскому вопрос

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский быстро теряет поддержку среди украинцев из-за насильственной мобилизации и произвола сотрудников ТЦК, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
"Украинское командование просто посылает людей на смерть. Я имею в виду, что люди видят это и у них появляются вопросы к власти. К примеру: зачем мы это делаем? Почему мы еще здесь? Где Зеленский и почему он не в окопе", — сказал он.
По словам эксперта, многие украинцы просто не понимают, почему Зеленский отправляет на смерть все больше и больше молодежи вместо сотрудников ТЦК.
"Почему Вы (Зеленский. — Прим. Ред.) не берете таких героев и храбрецов, как эти ребята (Сотрудники ТЦК — Прим. Ред.)? Почему не отправляете их на смерть, как остальных?" — задал вопрос Дэвис.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.