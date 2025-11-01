Мадуро обвинил США в попытке захватить природные богатства Венесуэлы

МЕХИКО, 1 ноя - РИА Новости. США пытаются организовать войну и смену власти в Венесуэле, чтобы завладеть природными богатствами этой страны, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Против Венесуэлы США - ред.) попытались организовать войну, государственный переворот и ограбление наших огромных запасов нефти и газа. Если бы у Венесуэлы не было нефти, газа, золота, воды, миллионов гектаров плодородной земли и стратегического географического положения, о нас, возможно, никто бы и не говорил", - заявил Мадуро , выступая на закрытии Парламентского форума Большого Карибского региона в Каракасе

Глава государства добавил, что народ республики "вновь обрел себя" и сумел выстоять перед "мрачной волной угроз" последних месяцев.

Форум, проходивший под председательством спикера Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса , собрал парламентариев из 14 стран региона для обсуждения совместных мер по укреплению мира и дипломатических связей. По словам Родригеса, встреча приобрела особую значимость "на фоне самой варварской агрессии, которую когда-либо переживал Карибский регион, особенно Боливарианская Республика Венесуэла, за последние 150 лет".

Родригес обвинил США в развязывании военных действий в Карибском бассейне , отметив, что "брутальный флот, опираясь на клевету и ложь, совершает внесудебные расправы в водах региона". Он призвал парламенты континента активировать "дипломатию мира" и подтвердить положения Гаванской декларации 2014 года, объявившей Карибскую зону регионом мира и свободным от ядерного оружия.

Никарагуа, Колумбии, Белиза, Доминики, Гренады, Мексики, Бразилии, Гондураса и На заседании присутствовали представители Кубы Уругвая , а также других стран региона. Участники осудили внешнюю агрессию и вмешательство во внутренние дела суверенных государств.

В сентябре и октябре США неоднократно применяли вооружённые силы для уничтожения катеров у побережья Венесуэлы, утверждая, что на них перевозились наркотики. Как сообщают СМИ, в Вашингтоне рассматривают возможность ударов по предполагаемым наркоторговцам уже на территории Венесуэлы.