Мадуро обвинил США в попытке захватить природные богатства Венесуэлы
Мадуро обвинил США в попытке захватить природные богатства Венесуэлы - РИА Новости, 01.11.2025
Мадуро обвинил США в попытке захватить природные богатства Венесуэлы
США пытаются организовать войну и смену власти в Венесуэле, чтобы завладеть природными богатствами этой страны, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 01.11.2025
МЕХИКО, 1 ноя - РИА Новости. США пытаются организовать войну и смену власти в Венесуэле, чтобы завладеть природными богатствами этой страны, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Против Венесуэлы
(США
"Против Венесуэлы (США - ред.) попытались организовать войну, государственный переворот и ограбление наших огромных запасов нефти и газа. Если бы у Венесуэлы не было нефти, газа, золота, воды, миллионов гектаров плодородной земли и стратегического географического положения, о нас, возможно, никто бы и не говорил", - заявил Мадуро, выступая на закрытии Парламентского форума Большого Карибского региона в Каракасе.
, выступая на закрытии Парламентского форума Большого Карибского региона в Каракасе
.
Глава государства добавил, что народ республики "вновь обрел себя" и сумел выстоять перед "мрачной волной угроз" последних месяцев.
Форум, проходивший под председательством спикера Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса
, собрал парламентариев из 14 стран региона для обсуждения совместных мер по укреплению мира и дипломатических связей. По словам Родригеса, встреча приобрела особую значимость "на фоне самой варварской агрессии, которую когда-либо переживал Карибский регион, особенно Боливарианская Республика Венесуэла, за последние 150 лет".
Родригес обвинил США в развязывании военных действий в Карибском бассейне
, отметив, что "брутальный флот, опираясь на клевету и ложь, совершает внесудебные расправы в водах региона". Он призвал парламенты континента активировать "дипломатию мира" и подтвердить положения Гаванской декларации 2014 года, объявившей Карибскую зону регионом мира и свободным от ядерного оружия.
На заседании присутствовали представители Кубы
, Никарагуа
, Колумбии
, Белиза
, Доминики
, Гренады
, Мексики
, Бразилии
, Гондураса
и Уругвая
, а также других стран региона. Участники осудили внешнюю агрессию и вмешательство во внутренние дела суверенных государств.
В сентябре и октябре США неоднократно применяли вооружённые силы для уничтожения катеров у побережья Венесуэлы, утверждая, что на них перевозились наркотики. Как сообщают СМИ, в Вашингтоне рассматривают возможность ударов по предполагаемым наркоторговцам уже на территории Венесуэлы.
В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.