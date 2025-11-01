Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области уничтожили замкомандира механизированной бригады ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 01.11.2025 (обновлено: 17:09 01.11.2025)
В Харьковской области уничтожили замкомандира механизированной бригады ВСУ
харьковская область, вооруженные силы украины, toyota corolla
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Toyota Corolla
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Заместитель командира 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожен при ударе российского FPV-дрона по его автомобилю в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах
"30 октября в нескольких украинских источниках прошла беглая информация о возможном тяжелом ранении заместителя командира 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В нашем распоряжении имеются данные, подтверждающие его уничтожение. Согласно радиоперехватам, высокопоставленный офицер был не просто ранен, а ликвидирован в Харьковской области FPV-дроном в районе переправы на джипе Toyota через реку Оскол", - сообщили силовики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
