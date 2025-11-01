https://ria.ru/20251101/spetsoperatsiya-2052236333.html
Минобороны рассказало об освобождении Красногорского
Минобороны рассказало об освобождении Красногорского - РИА Новости, 01.11.2025
Минобороны рассказало об освобождении Красногорского
Группировка войск "Восток" продвинулась на несколько километров во время боев за Красногорское в Запорожской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T05:03:00+03:00
2025-11-01T05:03:00+03:00
2025-11-01T09:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052246501_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f3cbee431619bb6871fc1c933c86e350.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052246501_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1b5d92519ac7f631140d77c66f8adebe.jpg
Бои за Красногорское в Запорожской области
Минобороны показало кадры боёв за Красногорское в Запорожской области, в том числе удары FPV-дронов по украинской технике и блиндажам ВСУ. Также можно увидеть российских военнослужащих, развернувших флаг России в освобождённом населённом пункте.
2025-11-01T05:03
true
PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало об освобождении Красногорского
Бойцы "Востока" продвинулись на несколько километров, освободив Красногорское