Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об освобождении Красногорского - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 01.11.2025 (обновлено: 09:47 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/spetsoperatsiya-2052236333.html
Минобороны рассказало об освобождении Красногорского
Минобороны рассказало об освобождении Красногорского - РИА Новости, 01.11.2025
Минобороны рассказало об освобождении Красногорского
Группировка войск "Восток" продвинулась на несколько километров во время боев за Красногорское в Запорожской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T05:03:00+03:00
2025-11-01T09:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052246501_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f3cbee431619bb6871fc1c933c86e350.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Бои за Красногорское в Запорожской области
Минобороны показало кадры боёв за Красногорское в Запорожской области, в том числе удары FPV-дронов по украинской технике и блиндажам ВСУ. Также можно увидеть российских военнослужащих, развернувших флаг России в освобождённом населённом пункте.
2025-11-01T05:03
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052246501_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1b5d92519ac7f631140d77c66f8adebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало об освобождении Красногорского

Бойцы "Востока" продвинулись на несколько километров, освободив Красногорское

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Восток" продвинулась на несколько километров во время боев за Красногорское в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
"В результате штурмовых действий противник потерял большое количество живой силы и бронетехники. Подразделения группы "Восток" продвинулись на несколько километров, закрепившись на новых рубежах, которые позволят развивать дальнейший успех", — рассказали в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Красногорское в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили село Красногорское в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Красногорское в Запорожской области
Там отметили, что контроль над Красногорским установили штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии. Они завершили зачистку укрепленных позиций ВСУ.
Об освобождении это населенного пункта Минобороны заявило 30 октября.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала