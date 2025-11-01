Россияне начали массово скупать конину

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Глава ассоциации "Национальный союз производителей продукции и услуг "Халяль" Ильяс Мамлеев сообщил РИА Новости, что россияне в преддверии года Огненной Лошади начали массово скупать продукцию из конины, отметив, что дефицита на эту продукцию не будет, поскольку уровень предложений соответствует покупательскому спросу.

"За два осенних месяца мы наблюдаем массовую продажу продукции из конины. Берут все – мясо, колбасу, вяленую конину, другую продукцию", - рассказал РИА Новости Мамлеев.

Он отметил, что цены не растут, килограмм мяса лошади стоит около 900 рублей, а мясо на кости - 650-750 рублей, батон казы (колбасы из конины) весом 450 граммов стоит от 800 до 1,5 тысяч рублей.

"Данная волна спроса не образует дефицит на конину ни перед Новым годом, ни в течение 2026-го. Предложений достаточно. Тем более, в ноябре-декабре ожидается традиционный массовый забой этих животных как на фермах, так и в частном секторе", - сказал Мамлеев.