Экономиста Иноземцева* объявили в розыск

Следствие объявило экономиста Владислава Иноземцева* в розыск, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. РИА Новости, 01.11.2025
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
владислав иноземцев
следственный комитет россии (ск рф)
россия
московская область (подмосковье)
2025
Новости
ru-RU
