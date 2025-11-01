Рейтинг@Mail.ru
Экономиста Иноземцева* объявили в розыск
11:53 01.11.2025
Экономиста Иноземцева* объявили в розыск
Экономиста Иноземцева* объявили в розыск
Следствие объявило экономиста Владислава Иноземцева* в розыск, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. РИА Новости, 01.11.2025
2025
Экономиста Иноземцева* объявили в розыск

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Следствие объявило экономиста Владислава Иноземцева* в розыск, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
Ранее в пресс-службе прокуратуры Московской области рассказали, что уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента возбуждено против экономиста Владислава Иноземцева*.
"Подозреваемый включен в реестр иностранных агентов и находится за пределами территории Российской Федерации... Следствием Иноземцев* объявлен в розыск", - говорится в сообщении.
* Признан в РФ иностранным агентом
