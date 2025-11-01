В Германии сообщили Зеленскому плохие новости из-за скандала на Украине

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Новый политический кризис на Украине, связанный с арестом бывшего главы государственной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, подрывает репутацию Киева на международной арене, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"Для Киева это произошло в самый неподходящий момент. В то время как <...> миллионы украинцев переживают суровую зиму, правительство просит Брюссель о дальнейшей поддержке своей энергетической системы. В этом контексте арест всемирно известного эксперта в области энергетики — это серьезный прокол", — говорится в материале.
В статье отмечается, что Зеленский все чаще сталкивается с волной критики в политических преследованиях, и дело Кудрицкого провоцирует еще большие подозрения в его адрес.
"За юридическим фасадом в Киеве, по всей видимости, бушует политическая борьба за власть", — подчеркивается в тексте.
Издание "Украинская правда" 28 октября заявило о задержании Кудрицкого во Львовской области. Позже украинское госбюро расследований сообщило о предъявлении новых обвинений львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и задержании Кудрицкого по подозрению в "мошенническом завладении средствами "Укрэнерго". По информации ведомства, они с Гринкевичем в 2018 году присвоили 13,7 миллиона гривен (более 326 тысяч долларов) на реконструкции объектов энергосистемы. Печерский суд Киева 29 октября избрал Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (326,19 тысячи долларов).
Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.