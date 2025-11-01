Вертикальные лавочки на променаде в Зеленоградске стали причиной скандала

КАЛИНИНГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Вертикальные скамейки, установленные вместо обычных лавочек на променаде в Зеленоградске под Калининградом, вызвали скандал среди местных жителей и туристов, к требованию их убрать подключаются активисты регионального "Народного фронта", сообщили РИА Новости в пресс-службе ОНФ.
"Там очень странный проект. Сейчас какие -то странные поставили лежаки огромные, но на них далеко не везде ты поместишься... Они холодные, бетонные, очень странные. И есть эти вот вертикальные панели. Они под небольшим уклоном и логика такая - что ты подходишь становишься в нее. Ты как бы чуть-чуть наклонен соответственно. У тебя чуть - чуть разгружается спина, и ты стоишь такой, смотришь в море", - сказали в пресс-службе.
Собеседник агентства подчеркнул, что на таких скамейках невозможно отдохнуть ни пожилым людям, ни детям, и вообще невозможно присесть. Кроме того, после циклона, который бушевал на побережье 30 октября, их снесло.
"Ветер их убрал. У них такая прекрасная парусность, что ветер их повалил. Очень странный проект, и сейчас все кому не лень плюются в него. У нас в начале ноября будет выезд по благоустройству, есть несколько проектов, которые мы контролируем - один из них как раз - зеленоградский променад. Направим запрос в администрацию - переделайте и верните нам скамейки", - добавили в пресс-службе.
Жители Зеленоградска три дня назад разместили на сайте общественных инициатив петицию, в которой также требуют убрать вертикальные скамейки.
"Променад в Зеленоградске всегда был местом, где можно комфортно отдохнуть, посидеть на удобных лавочках и насладиться свежим воздухом... К сожалению, лавочки были заменены неудобными лежаками и стоячими стенками, из-за чего бульвар потерял свою привлекательность. Мы просим вернуть лавочки, которые действительно были частью образа Зеленоградска. Это не просто предметы мебели, это символ уюта и гостеприимства нашего города", - говорится в петиции.
Главный архитектор Зеленоградска Денис Крыщенко в интервью муниципальной газете "Волна" сообщил, что благоустройство променада - это часть проекта "Янтарный талисман". По его словам, установленные параметрические и вертикальные скамейки являются элементом интегрированного дизайна, органично вписывающимся в общую концепцию. Он добавил, что скамейки предлагают "новые стильные формы отдыха, позволяющие наслаждаться морскими пейзажами".