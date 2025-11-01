Блогер Митрошина частично признала вину в отмывании денег

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Блогер Александра Митрошина частично признала вину в отмывании денег, ее уголовное дело направили в суд, сообщается в Блогер Александра Митрошина частично признала вину в отмывании денег, ее уголовное дело направили в суд, сообщается в Telegram-канале СК России.

пунктом "б" части 4 статьи 174.1 УК России. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в посте. "Завершено расследование уголовного дела в отношении Александры Митрошиной. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного.

Сначала фигурантка полностью признала вину, но позднее изменила позицию.

По данным следствия, с 2020 по 2022 год Митрошина, будучи ИП, применяла упрощенную систему налогообложения. При этом доход от ее курсов по дополнительному образованию для детей и взрослых превышал допустимый лимит . Она организовала поступление средств на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих ей услуги. Таким образом, блогер не выплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей.

Митрошина легализовала деньги через оплату по договору долевого участия, а также через покупку недвижимости в Москве. В начале марта ее задержали в Краснодарском крае, откуда доставили в столицу. Суд отправил фигурантку под домашний арест.

В марте 2023-го СК уже сообщал о возбуждении уголовного дела против блогера. С октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, также применяла упрощенную систему налогообложения, в то время как доход от деятельности ее образовательных курсов превышал допустимый лимит. Тогда Митрошина уклонилась от уплаты налогов более чем на 120 миллионов рублей.