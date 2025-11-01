Рейтинг@Mail.ru
Блогер Митрошина частично признала вину в отмывании денег - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 01.11.2025 (обновлено: 14:41 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/sk-2052283549.html
Блогер Митрошина частично признала вину в отмывании денег
Блогер Митрошина частично признала вину в отмывании денег - РИА Новости, 01.11.2025
Блогер Митрошина частично признала вину в отмывании денег
Блогер Александра Митрошина частично признала вину в отмывании денег, ее уголовное дело направили в суд, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T12:18:00+03:00
2025-11-01T14:41:00+03:00
происшествия
россия
москва
александра митрошина
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004092701_0:232:2817:1816_1920x0_80_0_0_29f84b14ba77ce4b4af437af83965090.jpg
https://ria.ru/20251027/mitroshina-2050882790.html
https://ria.ru/20251007/rossiya-2046895937.html
https://ria.ru/20250430/mitroshina-2003751730.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004092701_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ff152949b30c2fef75829e84b95fd958.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, александра митрошина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Россия, Москва, Александра Митрошина, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Блогер Митрошина частично признала вину в отмывании денег

Блогер Митрошина частично признала вину по делу об отмывании денег

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександра Митрошина
Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Александра Митрошина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Блогер Александра Митрошина частично признала вину в отмывании денег, ее уголовное дело направили в суд, сообщается в Telegram-канале СК России.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Александры Митрошиной. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 174.1 УК России. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в посте.
Блогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Блогер Митрошина потребовала с юристов почти 70 миллионов рублей
27 октября, 12:19
Сначала фигурантка полностью признала вину, но позднее изменила позицию.
По данным следствия, с 2020 по 2022 год Митрошина, будучи ИП, применяла упрощенную систему налогообложения. При этом доход от ее курсов по дополнительному образованию для детей и взрослых превышал допустимый лимит. Она организовала поступление средств на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих ей услуги. Таким образом, блогер не выплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей.
Митрошина легализовала деньги через оплату по договору долевого участия, а также через покупку недвижимости в Москве. В начале марта ее задержали в Краснодарском крае, откуда доставили в столицу. Суд отправил фигурантку под домашний арест.
Блогер Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Налоговая инспекция направила в суд заявление о банкротстве Митрошиной
7 октября, 17:15
В марте 2023-го СК уже сообщал о возбуждении уголовного дела против блогера. С октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, также применяла упрощенную систему налогообложения, в то время как доход от деятельности ее образовательных курсов превышал допустимый лимит. Тогда Митрошина уклонилась от уплаты налогов более чем на 120 миллионов рублей.
Как позднее сообщил информированный источник РИА Новости, фигурантка погасила долг. Сама блогер впоследствии заявила, что задолженность возникла из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии.
Блогер Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Александра Митрошина: биография блогера, чем знаменита и за что задержана
30 апреля, 15:58
 
ПроисшествияРоссияМоскваАлександра МитрошинаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала