Рейтинг@Mail.ru
Швеция не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство России - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:06 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/shvetsiya-2052229149.html
Швеция не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство России
Швеция не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство России - РИА Новости, 01.11.2025
Швеция не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство России
Полиция Швеции не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство России, заверяет, что продолжает расследование, однако оно не дает результатов,... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T02:06:00+03:00
2025-11-01T02:06:00+03:00
россия
швеция
стокгольм (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148846/15/1488461511_0:470:5616:3629_1920x0_80_0_0_b60bcbb24313fdf321e75aa56a98559c.jpg
https://ria.ru/20250926/shvetsija-2044464376.html
россия
швеция
стокгольм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148846/15/1488461511_395:0:5387:3744_1920x0_80_0_0_42a241715fef7d71d1a10a6d84781fdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, швеция, стокгольм (город)
Россия, Швеция, Стокгольм (город)
Швеция не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство России

Полиция Швеции не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство РФ

© Fotolia / Maksim ShebekoАвтомобиль шведской полиции
Автомобиль шведской полиции - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Fotolia / Maksim Shebeko
Автомобиль шведской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Полиция Швеции не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство России, заверяет, что продолжает расследование, однако оно не дает результатов, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме.
"Шведская полиция заверяет нас, что расследование неоднократных инцидентов, в ходе которых на посольство и торгпредство сбрасывалась краска с неопознанных дронов, продолжается, а также в том, что предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности дипломатической миссии Российской Федерации. К сожалению, расследование пока не привело к каким-либо конкретным результатам", - сообщили в дипмиссии.
По словам диппредставительства, над территорией посольства и торгпредства до конца текущего года продолжает действовать установленная шведскими властями бесполетная зона.
Предыдущее нападение на посольство России в Швеции с использованием дрона с краской было совершено 7 сентября. Нападениям также неоднократно подвергалось торговое представительство России. Как рассказали ранее РИА Новости в дипмиссии, одной из целей атак беспилотников стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. Для нападений использовались в том числе опасные стеклянные емкости, способные привести к травмам.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Швеция проигнорировала предложение России о следствии по "Севпотокам"
26 сентября, 02:37
 
РоссияШвецияСтокгольм (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала