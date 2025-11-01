Швеция не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство России

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Полиция Швеции не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство России, заверяет, что продолжает расследование, однако оно не дает результатов, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме.

"Шведская полиция заверяет нас, что расследование неоднократных инцидентов, в ходе которых на посольство и торгпредство сбрасывалась краска с неопознанных дронов, продолжается, а также в том, что предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности дипломатической миссии Российской Федерации. К сожалению, расследование пока не привело к каким-либо конкретным результатам", - сообщили в дипмиссии.