Швеция не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство России
россия
швеция
стокгольм (город)
Швеция не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство России
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Полиция Швеции не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство России, заверяет, что продолжает расследование, однако оно не дает результатов, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме.
"Шведская полиция заверяет нас, что расследование неоднократных инцидентов, в ходе которых на посольство и торгпредство сбрасывалась краска с неопознанных дронов, продолжается, а также в том, что предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности дипломатической миссии Российской Федерации. К сожалению, расследование пока не привело к каким-либо конкретным результатам", - сообщили в дипмиссии.
По словам диппредставительства, над территорией посольства и торгпредства до конца текущего года продолжает действовать установленная шведскими властями бесполетная зона.
Предыдущее нападение на посольство России
в Швеции
с использованием дрона с краской было совершено 7 сентября. Нападениям также неоднократно подвергалось торговое представительство России. Как рассказали ранее РИА Новости в дипмиссии, одной из целей атак беспилотников стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. Для нападений использовались в том числе опасные стеклянные емкости, способные привести к травмам.