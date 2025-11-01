Швейцария ограничила порядок предоставления убежища беженцам с Украины

ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости. Швейцарская Конфедерация с 1 ноября вводит ряд ограничений в порядок предоставления убежища беженцам с Украины.

Так, впредь Государственный секретариат по миграции (SEM) Швейцарии будет пристальнее рассматривать каждую заявку в отдельности: она будет отклонена, "если человек прибыл из региона, возврат в который может быть разумно возможен".

Федеральное Собрание в октябре согласилось ограничить предоставление защитного статуса S лицам, последним местом проживания которых был один из регионов Украины , находящихся под контролем российских войск, или где проходят боевые действия. В настоящее время возвращение считается возможным в Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области

При этом ни те, кто уже имеет статус S в Швейцарии, ни члены их семей, все еще проживающие на Украине, не будут затронуты новыми мерами, отметили в SEM.

Там, однако, подчеркнули, что продолжат регулярно обновлять список областей, возращение в которые швейцарские власти считают возможным.

Новые правила вступают в силу 1 ноября и распространяются на все заявления на получение статуса S, рассмотренные после этой даты, даже если они были поданы ранее, указали в секретариате по миграции.

Также власти Швейцарии ограничили возможность для беженцев с Украины, пользующихся в стране особым защитным статусом, выезжать на родину. Данные лица смогут находиться на Украине 15 дней в полугодие вместо 15 дней в квартал, как это происходит в настоящее время.

В начале октября швейцарские власти продлили действие защитного статуса S украинским беженцам до 4 марта 2027 года.

Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также воссоединения семьи. Мера вступила в силу 20 мая 2022 года.