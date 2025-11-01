Рейтинг@Mail.ru
Швейцария ограничила порядок предоставления убежища беженцам с Украины - РИА Новости, 01.11.2025
00:57 01.11.2025
Швейцария ограничила порядок предоставления убежища беженцам с Украины
Швейцария ограничила порядок предоставления убежища беженцам с Украины - РИА Новости, 01.11.2025
Швейцария ограничила порядок предоставления убежища беженцам с Украины
Швейцарская Конфедерация с 1 ноября вводит ряд ограничений в порядок предоставления убежища беженцам с Украины. РИА Новости, 01.11.2025
Швейцария ограничила порядок предоставления убежища беженцам с Украины

Швейцария с ноября ограничила порядок предоставления убежища беженцам с Украины

Флаг Швейцарии в Оберхофене
Флаг Швейцарии в Оберхофене - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Fotolia / swisshippo
Флаг Швейцарии в Оберхофене. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости. Швейцарская Конфедерация с 1 ноября вводит ряд ограничений в порядок предоставления убежища беженцам с Украины.
Так, впредь Государственный секретариат по миграции (SEM) Швейцарии будет пристальнее рассматривать каждую заявку в отдельности: она будет отклонена, "если человек прибыл из региона, возврат в который может быть разумно возможен".
Федеральное Собрание в октябре согласилось ограничить предоставление защитного статуса S лицам, последним местом проживания которых был один из регионов Украины, находящихся под контролем российских войск, или где проходят боевые действия. В настоящее время возвращение считается возможным в Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области.
При этом ни те, кто уже имеет статус S в Швейцарии, ни члены их семей, все еще проживающие на Украине, не будут затронуты новыми мерами, отметили в SEM.
Там, однако, подчеркнули, что продолжат регулярно обновлять список областей, возращение в которые швейцарские власти считают возможным.
Новые правила вступают в силу 1 ноября и распространяются на все заявления на получение статуса S, рассмотренные после этой даты, даже если они были поданы ранее, указали в секретариате по миграции.
Также власти Швейцарии ограничили возможность для беженцев с Украины, пользующихся в стране особым защитным статусом, выезжать на родину. Данные лица смогут находиться на Украине 15 дней в полугодие вместо 15 дней в квартал, как это происходит в настоящее время.
В начале октября швейцарские власти продлили действие защитного статуса S украинским беженцам до 4 марта 2027 года.
Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также воссоединения семьи. Мера вступила в силу 20 мая 2022 года.
По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, на 23 июня 2025 года почти 69 тысяч украинцев имели статус S в Швейцарии.
