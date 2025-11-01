В несогласованной акции в Нови-Саде приняли участие 39 тысяч человек

НОВИ-САД (Сербия), 1 ноя – РИА Новости. Несогласованная акция студентов и поддерживающих их граждан в городе Нови-Сад собрала около 39 тысяч участников на годовщину обрушения на железнодорожном вокзале и гибели 16 человек, сообщила пресс-служба МВД Сербии.

« "МВД оповещает общественность, что сегодня в Нови-Саде с 10.00 (11.00 мск) проводится несогласованное собрание... На пике проведения этого несогласованного собрания на территории города Нови-Сада с 11.52 до 12.08 присутствовали около 39 тысяч граждан, которые прибыли в Нови-Сад со всей территории Сербии", - сообщила пресс-служба МВД и уточнила, что вечером граждане начали расходиться, а часть направилась на набережную Дуная

Около 18.30 мск от площади перед железнодорожным вокзалом по центральному бульвару Ослободженя (Освобождения) в сторону исторического центра города и берега Дуная отправилось шествие. Во главе колонны двигались тракторы местных аграриев, за ними активисты на мотоциклах и пешие граждане. Шествие преодолело несколько кварталов, идущие не скандировали и не шумели.

Вечером на набережной открывается тематическая выставка и в 19.52 (21.52 мск) ожидается еще одно отдание почестей погибшим.

В ночь на субботу в Нови-Сад прибыли студенты из других городов, которых торжественно встретили и приняли их местные коллеги.

Правительство Сербии накануне объявило 1 ноября Днём траура. Сербский президент Александр Вучич вечером в пятницу обратился к гражданам, перечислил имена 16 погибших при обрушении на железнодорожном вокзале и сказал, что в субботу поставит за них свечи в церкви. Перед тем он извинился перед студентами и протестующими за некоторые сказанные в отношении них вещи за прошедший год, призвал к примирению и диалогу.

Сербский патриарх Порфирий в присутствии Вучича и членов правительства провел в субботу Белграде заупокойную службу по жертвам трагедии.

Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.