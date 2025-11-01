Рейтинг@Mail.ru
Россия и КНДР не следуют принципу "против кого мы за", заявили в Минобороны - РИА Новости, 01.11.2025
13:39 01.11.2025 (обновлено: 13:44 01.11.2025)
Россия и КНДР не следуют принципу "против кого мы за", заявили в Минобороны
Россия и КНДР не следуют принципу "против кого мы за", заявили в Минобороны
в мире, россия, кндр (северная корея), олег савельев
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Олег Савельев
Россия и КНДР не следуют принципу "против кого мы за", заявили в Минобороны

Флаги России и КНДР
© РИА Новости / Виталий Аньков
Флаги России и КНДР. Архивное фото
КУАЛА-ЛУМПУР, 1 ноя - РИА Новости. Взаимодействие России и КНДР не направлено против третьих стран, если эти страны сами не являются агрессорами, заявил замминистра обороны РФ Олег Савельев на 12-м совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс").
"Здесь хотел также упомянуть уже звучавшие на сегодняшнем совещании вопросы по российско-северокорейскому взаимодействию. Хочу подчеркнуть, что это как раз и является тем примером, когда взаимодействие строится, исключая принцип: "против кого мы за". Это взаимодействие не направлено против третьих стран. При условии, конечно, что эти третьи страны не предпринимают агрессивных действий в отношении России и КНДР", – сказал Савельев.
Он подчеркнул, что "это абсолютно прозрачное, доступное всем соглашение, взаимное обязательство". Его текст в полном объеме можно найти на сайтах МИД России или Кремля, отметил Савельев.
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В КНДР назвали денуклеаризацию корейского полуострова несбыточной мечтой
В мире Россия КНДР (Северная Корея) Олег Савельев
 
 
