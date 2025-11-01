https://ria.ru/20251101/savelev-2052300926.html
Россия и КНДР не следуют принципу "против кого мы за", заявили в Минобороны
Россия и КНДР не следуют принципу "против кого мы за", заявили в Минобороны - РИА Новости, 01.11.2025
Россия и КНДР не следуют принципу "против кого мы за", заявили в Минобороны
Взаимодействие России и КНДР не направлено против третьих стран, если эти страны сами не являются агрессорами, заявил замминистра обороны РФ Олег Савельев
Россия и КНДР не следуют принципу "против кого мы за", заявили в Минобороны
Савельев: взаимодействие России и КНДР не направлено против третьих стран