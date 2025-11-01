"Ростех" назвал Су-35С самым результативным истребителем

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российский самолет Су-35С стал самым результативным современным истребителем в мире, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".

Госкорпорация изготовила и передала Министерству обороны новые Су-35С в рамках гособоронзаказа. Самолеты, прошедшие наземные и летные заводские испытания, отправились к местам несения службы.

"Авиастроители уверенно нарастили темпы поставок современных боевых самолетов в интересах Минобороны России . Это касается и Су-35С — на сегодняшний день самого результативного современного истребителя в мире", — говорится в заявлении.

Самолет оснащен передовым оборудованием и средствами поражения большого радиуса действия. На его счету множество уничтоженных воздушных целей противника.

"Может эффективно завоевывать господство в воздухе, уничтожать наземные и надводные цели днем и ночью в простых и сложных погодных условиях", — отметили в пресс-службе.

По словам одного из пилотов Су-35С, истребитель зарекомендовал себя как надежный авиационный комплекс, способный выполнить практически любую поставленную задачу в ходе спецоперации.

Как заявил гендиректор " Ростеха " Вадим Бадеха, госкорпорация наращивает объемы выпуска военной продукции.

"В этом году планируются поставки очередных партий самолетов оперативно-тактической и военно-транспортной авиации", — рассказал он.

Су-35С — сверхманевренный истребитель поколения 4++, построенный с использованием отдельных технологий 5-го поколения. Он оснащен новым комплексом авионики, РЛС с фазированной антенной решеткой с большей дальностью обнаружения воздушных целей и увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей.