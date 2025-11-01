Рейтинг@Mail.ru
08:08 01.11.2025
"Ростех" назвал Су-35С самым результативным истребителем
Российский самолет Су-35С стал самым результативным современным истребителем в мире, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИстребители СУ-35С
Истребители СУ-35С - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Истребители СУ-35С. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российский самолет Су-35С стал самым результативным современным истребителем в мире, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".

Госкорпорация изготовила и передала Министерству обороны новые Су-35С в рамках гособоронзаказа. Самолеты, прошедшие наземные и летные заводские испытания, отправились к местам несения службы.

Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны партию новых истребителей Су-35С - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В "Ростехе" рассказали о преимуществах Су-35С
18 августа, 08:04
"Авиастроители уверенно нарастили темпы поставок современных боевых самолетов в интересах Минобороны России. Это касается и Су-35С — на сегодняшний день самого результативного современного истребителя в мире", — говорится в заявлении.
Самолет оснащен передовым оборудованием и средствами поражения большого радиуса действия. На его счету множество уничтоженных воздушных целей противника.
"Может эффективно завоевывать господство в воздухе, уничтожать наземные и надводные цели днем и ночью в простых и сложных погодных условиях", — отметили в пресс-службе.
По словам одного из пилотов Су-35С, истребитель зарекомендовал себя как надежный авиационный комплекс, способный выполнить практически любую поставленную задачу в ходе спецоперации.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
На Украине заявили, что F-16 не способны соревноваться с Су-35
11 марта, 16:37
Как заявил гендиректор "Ростеха" Вадим Бадеха, госкорпорация наращивает объемы выпуска военной продукции.
"В этом году планируются поставки очередных партий самолетов оперативно-тактической и военно-транспортной авиации", — рассказал он.
Су-35С — сверхманевренный истребитель поколения 4++, построенный с использованием отдельных технологий 5-го поколения. Он оснащен новым комплексом авионики, РЛС с фазированной антенной решеткой с большей дальностью обнаружения воздушных целей и увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей.
На самолет установлены новые двигатели с увеличенной тягой, он развивает скорость до 2,5 тысячи километров в час и способен поднимать в воздух восемь тонн боевой нагрузки.
Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 на аэродроме Иркутского авиационного завода компании Яковлев. 28 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Ростех" рассказал об импортозамещении второго испытуемого самолета МС-21
28 октября, 08:02
 
