Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 29 беспилотников ВСУ над регионами России - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/rossiya-2052443266.html
ПВО уничтожила 29 беспилотников ВСУ над регионами России
ПВО уничтожила 29 беспилотников ВСУ над регионами России - РИА Новости, 01.11.2025
ПВО уничтожила 29 беспилотников ВСУ над регионами России
Средства ПВО уничтожили 29 беспилотных летательных аппарата ВСУ над регионами России за три часа, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T23:10:00+03:00
2025-11-01T23:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ростовская область
республика крым
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
https://ria.ru/20251101/ukraina-2052434346.html
россия
ростовская область
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, ростовская область, республика крым, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ростовская область, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ПВО уничтожила 29 беспилотников ВСУ над регионами России

Российские силы ПВО за три часа уничтожили 29 украинских беспилотников

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 29 беспилотных летательных аппарата ВСУ над регионами России за три часа, сообщило Минобороны РФ.
"Первого ноября с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре - над территорией Ростовской области, три - над территорией Республики Крым, один - над территорией Курской области и 21 БПЛА уничтожен над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Комбриг ВСУ свалил вину за гибель подчиненных на других командиров
Вчера, 22:11
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРостовская областьРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала