ПВО уничтожила 29 беспилотников ВСУ над регионами России
ПВО уничтожила 29 беспилотников ВСУ над регионами России - РИА Новости, 01.11.2025
ПВО уничтожила 29 беспилотников ВСУ над регионами России
Средства ПВО уничтожили 29 беспилотных летательных аппарата ВСУ над регионами России за три часа, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T23:10:00+03:00
2025-11-01T23:10:00+03:00
2025-11-01T23:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ростовская область
республика крым
вооруженные силы украины
происшествия
россия
ростовская область
республика крым
