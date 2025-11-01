МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Западные медиа на протяжении нескольких лет распространяли дезинформацию и различные мифы о больших проблемах России в зоне проведения СВО на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Три года назад они говорили вам, что "у России заканчиваются ресурсы", что они воюют лопатами и используют микроволновки и посудомоечные машины для производства оружия", — написал он.
Журналист привел выдержку из статьи французского издания Agence France-Presse, в которой говорилось, что российские удары по Украине в октябре были якобы самыми массированными за два с половиной года.
"Западным СМИ нельзя доверять, единственное, что они умеют делать — это лгать", — заключил Боуз.
Ранее Глава РФПИ спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал "фейковыми слухами" данные о якобы плохом состоянии российской экономики из-за СВО.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, еще несколько лет назад было бы трудно поверить в то, что самые уважаемые западные издания будут сейчас публиковать столько заказных материалов и фейков.